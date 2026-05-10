Mumbai: मुंबईत आरबीआय कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थान उभारणार, २१० झाडांची कत्तल होणार; पर्यावरणप्रेमींची टीका

मुंबई : मुंबईतील सिमेंटच्या जंगलात आधीच मोकळ्या हवेसाठी संघर्ष सुरू असताना, चेंबूर येथील आरबीआय स्टाफ क्वार्टर्सच्या उभारणीसाठी २१० झाडांच्या कत्तल व पुनर्रोपणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वृक्ष प्राधिकरणाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असली, तरी पर्यावरणप्रेमींनी या निर्णयाला 'पर्यावरणाशी खेळ' असल्याचे संबोधत तीव्र विरोध दर्शविला आहे..चेंबूर येथील १० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावर आरबीआयचे कर्मचारी निवासस्थान उभारले जाणार आहे. या ठिकाणी सध्या ३७१ झाडांचे अस्तित्व असून, त्यात पिंपळ, जांभूळ, फणस आणि आंब्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रजातींचा समावेश आहे. मात्र, बांधकामासाठी अडथळा ठरणाऱ्या १०१ झाडांची थेट कत्तल केली जाईल, तर १०९ झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येईल. १६१ झाडे आहे त्या स्थितीत राखली जातील..पालिकेने झटकले हातपर्यावरणप्रेमी राहुल रामनाथ यांनी या प्रस्तावावर कडाडून टीका केली आहे. ''पाच टक्के खुल्या जागेत 'मियावाकी' वने लावून एवढ्या मोठ्या झाडांची हानी भरून काढता येणार नाही'', असा दावा त्यांनी पत्राद्वारे केला आहे. दुसरीकडे, पालिकेने नागरिकांच्या हरकती व सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे सांगत हात झटकले आहेत.