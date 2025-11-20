मुंबई

Thane News : कोपरी 'बीएसयूपी'तील ८११ कुटुंबांना दिलासा! सदनिकांची दीड लाखांची नोंदणी रक्कम १०० रुपयांवर

राज्य सरकारने १०० रुपयाप्रमाणे मुद्रांक शुल्क आकारण्यास मंजुरी दिल्यामुळे करारनाम्याच्या प्रतिक्षेतील नागरिकांना मिळाला दिलासा.
ठाणे - महापालिकेने कोपरी येथे राबविलेला बीएसयूपी प्रकल्प व शहर पुनर्विकास प्रकल्पाच्या इमारतीतील सुमारे ८११ कुटुंबांच्या सदनिकांचा अखेर पाच वर्षांनंतर करारनामा (रजिस्ट्रेशन) होणार आहे.

