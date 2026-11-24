पालघर: रिलीफ रुग्णालयातील राडा प्रकरणात शिवसेनेचे निलंबित जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांचा जामीन अर्ज पालघर सत्र न्यायालयाने सोमवारी (ता. 23) फेटाळल्यानंतर आता याच प्रकरणातील न्यायालयीन कोठडीत असलेले शिवसेनेचे नगरसेवक नीलम संखे यांनी जामिनासाठी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर येत्या १ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे कुंदन संखे यांचा जामीन फेटाळला गेल्यानंतर नीलम संखे यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.दहीहंडी उत्सवादरम्यान गोविंदा पथकातील जखमी सदस्याच्या उपचारावरून ५ सप्टेंबर रोजी पालघर येथील रिलीफ रुग्णालयात वाद झाला होता. यावेळी शिवसेनेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रुग्णालयात गोंधळ घालत डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ आणि धमकी दिल्याचा आरोप आहे. .तसेच रुग्णालयातील कर्मचारी विवेक झिंगा यांना मारहाण केल्याची तक्रारही करण्यात आली होती. या प्रकरणी पालघर पोलिस ठाण्यात शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह सात अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी या प्रकरणात एकूण २३ जणांना अटक केली होती. त्यापैकी ११ गोविंदा आणि एका कॅमेरामनला जामीन मंजूर झाला आहे..शिवसेनेचे निलंबित जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, त्यांचा वाहनचालक, शहरप्रमुख राहुल घरत, युवा सेना प्रमुख साईराज पाटील, आमदारपुत्र रोहित गावीत, ऋषभ वारे, राहुल संखे, शुभम बांदिवडेकर यांच्यासह नगरसेवक नीलम संखे आणि सदस्य मनोज घरत यांचा न्यायालयीन कोठडीतील मुक्काम कायम आहे. सप्टेंबरपासून या पदाधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आले. मात्र त्यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.\rकुंदन संखे यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी सुनावणी होऊन सत्र न्यायालयाने तो फेटाळला. त्यानंतर आता नगरसेवक नीलम संखे यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जामिनासाठी सोमवारी अर्ज केला आहे. १ डिसेंबरच्या सुनावणीत त्यांच्या वकिलांकडून कोणते मुद्दे मांडले जातात आणि न्यायालय त्यावर काय निर्णय देते, याकडे या प्रकरणातील पुढील घडामोडींच्या दृष्टीने लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.