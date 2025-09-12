मुंबई

Virar News : आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे बॅलेनृत्य कलाकार नरेश नारायण उसनकर यांचे निधन

वसईचे भूषण असलेले आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे बॅलेनृत्य कलाकार नरेश नारायण उसनकर (८६) यांचे आज वृद्धापकाळाने निधन झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
विरार - वसईचे भूषण असलेले आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे बॅलेनृत्य कलाकार नरेश नारायण उसनकर (८६) यांचे आज वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या मागे, एक मुलगा आणि चार मुली असा परिवार आहे.

