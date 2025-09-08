Pratap Sarnaik: परिवहन मंत्र्यांनी घोडबंदर मार्गाने प्रवास करून दाखवावा, रिपब्लिकन बहुजन सेनेचे आवाहन

ठाणे शहर : माजिवडा तर वर्सोवा चौक (फाउंटन) पर्यंतचा रस्ता खड्ड्यात गेला आहे. घोडबंदर मार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी हाती घेतलेले रस्ता रुंदीकरणाचे नियोजन फसलेले आहे. स्मार्ट ठाण्याची संकल्पनाच अधिकारी आणि लोक प्रतिनिधींनी खड्ड्यात घातली आहे. ठण्यात असा एकही रस्ता नाही, ज्यावर खड्डे पडलेले नाहीत. असा संताप व्यक्त करतानाच परिवहन मंत्र्यांनी नुकत्याच घेतलेल्या भारतातील पहिल्या टेसला कारमधून स्वतःच्या मतदार संघात फेरफटका मारून दाखवावा, यामुळे त्यांनी घेतलेली देशातील पहिली कार कशी दिसते हे मतदारांना पाहता येईल आणि नवी कार खड्ड्यातून कशी चालते याचा देखील अनुभव घेता येईल, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना रिपब्लिकन बहुजन सेनेने दिले आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेची लाभार्थी ठाणे महानगर पालिका सत्ताधाऱ्यांनी खड्ड्यात घालण्याचे काम केले आहे. ठाण्यातले रस्तेच नाहीत तर संपूर्ण ठाणेच खड्ड्यात गेले आहे. असा आरोप रिपब्लिकन बहुजन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय घाटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला आहे. नौपाडा येथील पक्ष कार्यालयात ते ठाण्याच्या दुरावस्थेबाबत पत्रकारांची बोलत होते. काही वर्षांपूर्वी माजिवडा येथून घोडबंदर मार्गे फाउंटनला जाताना एकेरी रस्ता होता. मात्र तरीही काही मिनिटात हे अंतर कापता येत होते..Bullet Train: बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरचा नवा टप्पा सुरू! ४० मीटर लांबीचा पहिला बॉक्स गर्डर लॉन्च.आता हा मार्ग चार चार पदरांचा होऊन देखील हे अंतर कापण्याकरिता चार तास लागतात हे प्रचंड संताप देणारे आहे. घोडबंदर मार्गाचे रुंदीकरणाचे काम हाती घेताना प्रचंड चुका करण्यात आलेल्या आहेत. घोडबंदर परिसराचे नियोजन पद्धतीने विकास करणे सहज शक्य असताना केवळ व्यवसाय नजरेसमोर ठेवून या परिसराचे वाटोळे करण्यात आले आहे. घोडबंदर मार्गे माजिवडा ते वर्सोवा चौक (फाउंटन हॉटेल) येण्या - जाण्याकरिता वाहन चालकांना चार चार तास लागतात..हा मार्ग पूर्ण खड्ड्यात गेला असून या खड्ड्यांची माहिती घ्यायची असेल तर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्यांच्या नातवासाठी घेतलेल्या भारतातील पहिल्या टेसला कारमध्ये कुटुंबाला बसवून घोडबंदर मार्गे आपल्या मतदारसंघात फेरफटका मारावा, त्यानंतर येथील लोक आणि कुटुंबीय काय म्हणतात ऐकावे, असे आवाहन घाटे यांनी केले आहे. ठाण्याच्या सत्तेत ३० वर्षे ठाण मांडून बसलेल्यांचे आता ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मतदार विसर्जन केल्याशिवाय राहणार नाहीत असा विश्वास देखील घाटे यांनी व्यक्त केला..ब्लड मून म्हणजे काय आणि चंद्र वर्षातून किती वेळा रंग बदलतो?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.