दहावी आणि बारावीच्या निकालांबाबत मोठी बातमी, जाणून घ्या कधी लागणार निकाल...

मुंबई: प्रत्येक वर्षी दहावी आणि बारावीच्या विध्यार्थ्यांसाठी मे आणि जून हे महिने अतिशय महत्वाचे असतात. बोर्डाचा निकाल काय लागणार याची उत्सुकता सर्वांनाच असते. यावर्षी जगात आणि देशात कोरोनाचा कहर पाहायला मिळतोय. म्हणूनच यंदा परीक्षा रद्द करण्यात आल्यात. मात्र यावर्षी निकाल कधी लागणार, निकाल लागल्यानंतर पुढे ऍडमिशन कधी होणार याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह होतंच. अशातच या वर्षीच्या दहावी आणि बारावीच्या निकालाच्या संभाव्य तारखा आल्या आहेत. कोरोनामुळे देश लॉक डाऊन करण्यात आला आणि त्यामुळे दहावी आणि बारावीचे शेवटचे पेपर रद्द करण्याची वेळ आली होती. मात्र आता शिक्षकांचं पेपर तपासण्याचं काम सुरु झालंय अशी माहिती बोर्डाकडून मिळाली आहे. कोरोनामुळे पेपर तपासण्यात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही आणि दहावी आणि बारावी परीक्षांचे निकाल जुनच्या दुसऱ्या आठवड्यात लागतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या माहितीनुसार मूल्यांकन जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण होऊन निकाल दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर करण्यात येईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दहावी आणि बारावीचे निकाल १० जूनपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी हा निकाल maharesults.nic.in या वेबसाईटवर पाहू शकणार आहेत. "पदवीच्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा या १ जुलै ते १५ जुलै २०२० दरम्यान घेण्यात याव्यात तसंच बारावी नंतरचा प्रवेश लवकरात लवकर देऊन १ सप्टेंबर २०२० पासून नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात करावी अशा सूचना आयोगाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. परीक्षा आणि पुढचं शैक्षणिक वर्ष याचं वेळापत्रक तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे", असा उदय सामंत यांनी म्हंटलंय.

