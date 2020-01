कल्याणमधील रखडलेली विकासकामे सुस्साट! 

कल्याण : कल्याण लोकसभा मतदार संघात एमएमआरडीएमार्फत विविध विकासकामे सुरू असली तरी ही कामे रखडली आहेत. या विकासकामांना गती देण्याची तसेच प्रस्तावित कामांच्या लवकरात लवकर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी एमएमआरडीए आयुक्त आर. ए. राजीव यांच्याकडे केली होती. या मागणीला आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत कामांना गती देण्याचे तसेच लवकर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश संबंधित अधिकारी वर्गाला दिले आहेत. कल्याण बाह्यवळण रस्ता (रिंग रोड) भाग क्र. 4 ते 7 मधील दुर्गाडी ते टिटवाळा रस्त्याचे काम 70 टक्के पूर्ण झाले असून पुढील काम प्रगतिपथावर आहे. तर भाग क्र. 1 ते 3 मधील मोठागाव ते दुर्गाडी प्रस्तावित रस्ता हा 6.8 किमीचा असून रस्त्यासाठी लागणारी जमीन उपलब्ध करून देण्याकरिता एमएमआरडीएकडून कल्याण-डोंबिवली पालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. ठाणे ते डोंबिवली हे अंतर केवळ 15 मिनिटात कापण्यासाठी 223 कोटी रूपये खर्च करून एमएमआरडीएमार्फत डोंबिवली (मोठागाव) ते माणकोली दरम्यान 1233 मीटर 6 पदरी खाडीपुलाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. डोंबिवलीकडून पुलाचे काम हे जलदगतीने सुरू झाले असून 8 पीलर देखील उभारण्यात आले आहेत. दोघांचं भांडण, तिसऱ्याचा मर्डर परंतु, जवळपास 3 वर्षांचा कालावधी उलटूनही माणकोली बाजूने काम सुरू झालेले नसल्याने खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी एमएमआरडीए आयुक्तांची भेट घेऊन याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच सदर मोठागाव खाडी पुलाचे काम जलद गतीने पूर्ण करण्याची आग्रही मागणी खासदार शिंदे यांनी आयुक्त राजीव यांच्याकडे केली असता त्यांनी तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देशिक तरत काम जलद गतीने करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. कल्याण पूर्व व पश्‍चिमला जोडणारा उल्हासनगर बाजूकडील वालधुन नदी येथील बाह्यवळण उड्डाणपूल 3 किमी व रस्ता 24 मी. रुंद करणे करणे आवश्‍यक आहे. सदर उड्डाणपूल मुरबाड रोडवरून उल्हासनगर हद्दीतून जात असून पुना लिंक रोड ते भवानी चौक येथे जोडला जातो. सदर प्रकल्पासाठी 358 कोटींचा निधी अपेक्षित असून कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे सदर प्रकल्प एमएमआरडीएने हाती घेऊन पूर्ण करण्याची मागणी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी आयुक्त आर. ए. राजीव यांच्याकडे केली. एसटीवर दिवाळखोरीचे सावट केडीएमसीतर्फे पुना लिंक रोड ते भवानी चौकापर्यंत प्रकल्पाचे सविस्तार नियोजन तयार करून एमएमआरडीएकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. तसेच सदर प्रकल्प एमएमआरडीएकडून करण्यात येईल अशी ग्वाही आयुक्त राजीव यांनी दिल्याचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होणार असल्याचा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.





