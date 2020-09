रियाने सुशांतच्या बहिणीविरोधात मुंबई पोलिसात दाखल केली तक्रार

मुंबई - सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा तपास सध्या सीबीआय करत आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास करताना ड्रग्जचे धागेदोरे मिळाल्यानं एनसीबीसुद्धा चौकशी करत आहे. यामध्ये रियाचा भाऊ शौविकसह दोघांना अटकही करण्यात आली आहे. आता रियाने सुशांतची बहीण प्रियांकासह इतर काही लोकांविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. रियाने मुंबई पोलिसांना या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची विनंती केली आहे.

रियाने सुशांतची बहीण प्रियांका सिंह आणि राम मनोहर लोहिया रुग्णालयाचे डॉक्टर तरुण कुमार यांच्यासह इतर लोकांविरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली आहे. बनावट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तयार केल्याबद्दल तिने ही तक्रार दिली आहे. रियाने फसवणूक, एनडीपीएस अॅक्ट आणि टेली मेडिसिन प्रक्टिस गाइडलाइन्स 2020 अंतर्गत त्यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे.

#RheaChakraborty files complaint before Mumbai Police requesting that an FIR be registered against Priyanka Singh (Sushant's sister), Dr Tarun Kumar (from RML Hospital, Delhi) and others under IPC, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act & Telemedicine Practice Guidelines.

— ANI (@ANI) September 7, 2020