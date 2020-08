सुशांतचा मृतदेह पाहून रिया म्हणाली, 'सॉरी बाबू'

मुंबई - सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणात दररजो नवे खुलासे होत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. दरम्यान, तपासात पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. नुकतंच एका न्यूज पोर्टलने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. यामुळे रिया चक्रवर्तीच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे सुशांत सिंग राजपूतच्या वडिलांच्या वकीलांनीही या मुद्द्यावरून प्रश्न विचारला आहे.

एका न्यूज पोर्टलनं असा दावा केला आहे की, सुशांतच्या मृत्यूनंतर त्याचा मृतदेह जिथं ठेवला होता त्या शवागारात रिया गेली होती. सुशांतच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन कूपर रुग्णालयात झालं होतं. रिया त्या रुग्णालयात तब्बल 45 मिनिटे होती असं सांगण्यात येत आहे. रियाला शवविच्छेदनाच्या आधी शवागारात जाण्याची परवानगी कशी मिळाली? जिथं सुशांतच्या कुटुंबियांनाही प्रवेश नव्हता.

#Rhea going to mortuary is very suspicious as she had no relationship with Sushant Singh on day of his death. Mumbai police will have to answer how did they allow her to enter before postmortem. There's possibility of tampering with evidence:Lawyer of #SushantSinghRajput's father pic.twitter.com/i7WsQ08B04

— ANI (@ANI) August 21, 2020