Kirit Somaiya : उजवा हात जेलमध्ये गेला आता डावाही जाणार; सोमय्यांचा उद्धव ठाकरेंना इशारा

मुंबई : शिवसेनापक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे विश्वासू सहकारी यांना कायमचं टार्गेट करणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंना चुचकारलं आहे. तुमचा उजवा हात जेलमध्ये गेला आता डावा हातही जेलमध्ये जाणार अशा शब्दांत सोमय्यांनी ठाकरेंना इशारा दिला आहे. (right hand went to jail now left will go too Kirit Somayya warning to Uddhav Thackeray)

हेही वाचा: Liz Truss : राणी एलिझाबेथ यांच्या भेटीनंतर लिझ ट्रस ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी विराजमान

गेल्या वर्षी गणरायाला निरोप देत होतो तेव्हा मला अटक करण्याचा प्रयत्न झाला. पण आज सबंध महाराष्ट्र जेलमधून बाहेर आला आहे, मी गणपती बाप्पाला प्रार्थना केली विघ्नहर्ता म्हणून आलो. महाविकास आघाडीच्या काळात महाराष्ट्र मागे गेला, त्याला विकास पथावर न्यायचं आहे. पण एक गोष्ट खरी आहे. उद्धव ठाकरे तुमचा उजवा हात जेलमध्ये गेला आता डावा हात पण जाणार, स्वतःच्या पोराची काळजी करा. ज्या दिवशी ठाकरे सरकार गेलं तेव्हा राज्यावरचं अमंगल संपलं, अशा शब्दांत सोमय्यांनी उद्धव ठाकरेंना इशारा दिला.

हेही वाचा: Cyrus Mistry : अपघाताची होणार सखोल चौकशी; कारची डेटा चीप पाठवणार जर्मनीला

आज दुपारी साडेचार वाजता महापालिकेने आदित्य ठाकरे आणि असलम भाईच्या मड आयलंडची चौकशी करणार आहे. त्यात पर्यावरण खात्याने गैरव्यवहार केला. आदित्य ठाकरेंना अधिकार नसताना त्याला २१ नोव्हेंबर २०२१ला बेकायदेशीर परवानगी दिली.