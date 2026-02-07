BJP Mayor Ritu Tawade: पक्षाची नोटीस, मारहाणीचा आरोप अन् ‘तो’ अंदमान दौरा! रितू तावडे यांची वादग्रस्त कारकीर्द उघड!

रितू तावडे यांची महापौर म्हणून निवड झाल्याने मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. भाजपने ताज्या मुंबई महानगरपालिका महापौरपदासाठी रितू तावडे यांचे नाव जाहीर केले आहे. त्या घाटकोपरमधील प्रभाग क्रमांक १३२ च्या नगरसेविका असून, तीन वेळा निवडून आलेल्या अनुभवी नेत्यांपैकी एक आहेत. मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी हे नाव अधिकृतपणे घोषित केले. महायुतीच्या भागीदारीत शिवसेनेकडून संजय घाडी यांना उपमहापौरपदासाठी उमेदवारी मिळाली आहे. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महापौर निवडणूक होणार असून, रितू तावडे मुंबईच्या पहिल्या महिला भाजप महापौर ठरण्याची शक्यता आहे. २९ वर्षांनंतर भाजपला हे पद मिळण्याची संधी आहे..भाजपकडूनच कारणे दाखवा नोटीसपण रितू तावडे यांची कारकीर्द नेहमीच वादांच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. २०१६ मध्ये त्यांना भाजपकडूनच कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती. ही नोटीस एका वादग्रस्त 'स्टडी टूर'मुळे देण्यात आली. मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती आणि कामकाज समितीच्या सदस्यांसह महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्या नेतृत्वात अंदमान आणि निकोबार बेटांवर चार दिवसांचा दौरा आयोजित करण्यात आला होता..हा दौरा पाण्याच्या साठवणूक आणि ड्रेनेज सिस्टीम अभ्यासासाठी असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, जनतेतून मोठा विरोध झाला. हा दौरा करदात्यांच्या पैशातून 'पिकनिक' असल्याची टीका झाली. बहुतांश पक्षांनी (शिवसेना वगळता) सहभाग रद्द केला. भाजपनेही आपल्या नगरसेवकांना परत येण्याचे आदेश दिले..Mumbai Deputy Mayor : मुंबईच्या उपमहापौरपदासाठी महायुतीकडून कुणाचं नाव? अमित साटम यांनी केली घोषणा; वाचा....पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून दौरापण रितू तावडे, ज्या त्या वेळी शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा होत्या, त्यांनी पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून दौरा केला. शिवसेना नेत्यांसोबत अंदमानमध्ये दिसल्याने पक्षात खळबळ उडाली. भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी नोटीस जारी करून स्पष्टीकरण मागितले आणि दौर्यातून काय शिकण्यात आले याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले..मारहाणीचा गंभीर आरोपयाशिवाय, रितू तावडे यांनी त्यांना मारहाणीचा गंभीर आरोपही केला होता. २०२२ मध्ये घाटकोपरमधील एका भाजप बैठकीनंतर पक्षातीलच नगरसेवकांमध्ये वाद झाला. वार्ड राखीव जागांच्या घोषणेनंतर अंतर्गत मतभेद तीव्र झाले. रितू तावडे व बिंदू त्रिवेदी यांच्यात ‘राडा’ झाला.या घटनेत मध्यस्थी करायला माजी नगरसेवक प्रवीण छेडा पुढे सरसावले. मात्र यावेळी रितू तावडे यांच्या हाताला जबर दुखापत झाली..पूर्वनियोजित हल्लारितू तावडे यांनी दावा केला होता की, बिंदु त्रिवेदी यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला आणि प्रवीन छेडा यांनी जबरदस्तीने हात पकडला त्यामुळे हाताला दुखापत झाली. त्यांनी याला 'पूर्वनियोजित हल्ला' म्हटले. राजावाडी रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर त्यांनी पक्षाकडून कारवाईची मागणी केली होती.या घटनांमुळे रितू तावडे यांची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली, तरीही त्यांचा पक्षातील प्रभाव कायम राहिला. शिक्षण, पाणीपुरवठा अशा क्षेत्रांत त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. आता महापौरपदासाठी निवड झाल्याने त्यांच्या भूतकाळातील वाद पुन्हा चर्चेत आले आहेत..Who Is Ritu Tawade: २९ वर्षांनंतर मुंबई महानगरपालिकेवर भाजपचा महापौर, कोण आहेत रितू तावडे? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.