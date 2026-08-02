Dombivli: डोंबिवलीकरांसाठी जलवाहतुकीचा नवा पर्याय, रो-रो सेवा सुरू करणार, कधीपासून? महत्त्वाची माहिती समोर

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील मोठा गणेश घाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामाला अखेर प्रारंभ झाला असून, या कामाचे भूमिपूजन भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्यानंतर या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे..मोठा गणेश घाट परिसरातील नागरिकांची गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत तक्रार होती. पावसाळ्यात या मार्गावरून ये-जा करताना नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. काँक्रीटीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या परिसरातील वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि सुलभ होण्यास मदत होणार असून, घाट परिसराच्या विकासालाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Mumbai Rain: धरण क्षेत्रात पावसाची दमदार हजेरी, मुंबईचा पाणीसाठा ९० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर; सध्याची आकडेवारी किती?.यावेळी बोलताना नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले की, मोठागाव येथून जलवाहतूक सेवा सुरू करण्यासाठी घाट परिसरात जेट्टी उभारण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. नियोजनानुसार डिसेंबरपर्यंत जलवाहतूक सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न असून, त्यानंतर डोंबिवलीतील नागरिकांना ठाणे आणि वसई-विरार येथे जलमार्गाने प्रवास करण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल..या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात जलवाहतूक सेवा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत विस्तारण्याचे नियोजन असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या प्रकल्पामुळे रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होण्याबरोबरच डोंबिवली आणि परिसरातील नागरिकांना पर्यायी, जलद आणि सोयीस्कर प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भूमिपूजन कार्यक्रमाला भाजपचे पदाधिकारी, स्थानिक कार्यकर्ते तसेच परिसरातील नागरिक उपस्थित होते..Mumbai News: मुंबईवर आता सीसीटीव्हीची नजर, उघड्यावर कचरा फेकणाऱ्यांना दणका; महापालिकेचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.