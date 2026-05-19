Maharashtra Transport News: युद्धामुळे बोटीचे पार्ट मिळेनात, रोरो सेवा तात्पुरती बंद; मंत्री राणेंचा खुलासा, फेरअभ्यासानंतर सुरू करण्याचा प्रयत्न..

-नितीन बिनेकरमुंबई : आखाती युद्धामुळे बोट दुरुस्तीसाठी आवश्यक सुटे भाग मिळण्यात विलंब होत असल्यामुळे सेवा तात्पुरती बंद असल्याचा खुलासा मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी (ता. १८) केला. मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवेला मिळणारा थंड प्रतिसाद, शासकीय मदत तसेच तांत्रिक बिघाडामुळे ही बोट बंद झाल्याची बातमी 'सकाळ'ने प्रकाशित केली. .यानंतर मंत्री राणे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. 'मासेमारी हंगामामुळे समुद्रात असलेल्या जाळ्यांमुळे बोटीमध्ये तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला, त्यामुळे सेवा बंद करावी लागली. मात्र या अनुभवातून आम्हाला काही त्रुटी आमच्या लक्षात आल्यासखोल अभ्यास करून मार्गात आवश्यक ते बदल करू, ही सेवा कायमस्वरूपी आणि सुरळीत कशी चालेल, यासाठी प्रयत्न केले जातील,' असेही राणे यांनी सांगितले..'मुंबई-विजयदुर्ग मार्गावरील रो-रो सेवा ही प्रामुख्याने कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्याच्या हेतूने सुरू करण्यात आली होती. एप्रिल, मे आणि जून हा कोकण पर्यटनाचा हंगाम असल्यामुळे या सेवेला चांगला प्रसिसाद मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, ऐन सुट्ट्यांच्या काळातच सेवा बंद पडल्याने अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही,' असे नितेश राणे यांनी सांगितले. .जनहितासाठी नवे प्रकल्प उभे राहत असतील, तर आर्थिक मदत करण्याची शासनाची भूमिका असते. कोकणवासीयांना वेगळी आणि जलद सेवा उपलब्ध होत आहे त्यामुळे शासनाने सकारात्मक विचार केला. सागरी महामंडळाकडे विविध बोट कंपन्यांकडून सेवा सुरू करण्याचे प्रस्ताव येत असतात. मात्र, व्यवहार्यता तपासून परवानगी दिली जाते, असेही राणे यांनी स्पष्ट केले..जेव्हा काहीच सेवा उपलब्ध नव्हत्या तेव्हाही टीका होत होती. आता नवीन काही करण्याचा प्रयत्न केला तरी टीका केली जाते. मात्र, कोकणवासीयांच्या सुविधेसाठी नवीन पर्याय निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न नेहमीच सुरूच राहील.-नितेश राणे, मस्तव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री..आर्थिक व्यवहार्यता तपासल्याशिवाय प्रकल्प सुरू करण्यात आल्या. कोकणातील रस्ते, रेल्वे आणि मूलभूत सुविधा रखडलल्या असताना दिखाऊ प्रकल्पांवर पैसा खर्च करणे ही जनतेची दिशाभूल आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे.- हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.