मुंबई

Railway Ticket Scam: तिकीट दलालीवर 'आरपीएफ'चा वचक! १० कोटींहून अधिक किमतीची तिकिटे जप्त; शेकडो जणांवर कारवाई

RPF Action: रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आरपीएफ दलाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या कारवाईत १० कोटींहून अधिक किमतीची रेल्वे तिकिटे जप्त करण्यात आली आहेत.
Railway Ticket Scam

Railway Ticket Scam

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) सातत्याने कारवाईचा बडगा उगारत आहे. गेल्या पाच वर्षांत तिकीट दलालीच्या १,६७६ गुन्ह्यांची नोंद केली असून, १० कोटींहून अधिक किमतीची ई-तिकिटे आणि काऊंटरवरून काढलेली रेल्वे तिकिटे जप्त केली आहेत. या कारवाईत शेकडो टाऊट, एजंट आणि काही रेल्वे कर्मचाऱ्यांनाही अटक करण्यात आली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना ही माहिती मिळाली आहे.

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