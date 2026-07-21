Railway Ticket Scam: तिकीट दलालीवर 'आरपीएफ'चा वचक! १० कोटींहून अधिक किमतीची तिकिटे जप्त; शेकडो जणांवर कारवाई

मुंबई : रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) सातत्याने कारवाईचा बडगा उगारत आहे. गेल्या पाच वर्षांत तिकीट दलालीच्या १,६७६ गुन्ह्यांची नोंद केली असून, १० कोटींहून अधिक किमतीची ई-तिकिटे आणि काऊंटरवरून काढलेली रेल्वे तिकिटे जप्त केली आहेत. या कारवाईत शेकडो टाऊट, एजंट आणि काही रेल्वे कर्मचाऱ्यांनाही अटक करण्यात आली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना ही माहिती मिळाली आहे..२०२२ मध्ये ३०९, २०२३ मध्ये ३९९, २०२४ मध्ये सर्वाधिक ५०२, २०२५ मध्ये ३५६ आणि जून २०२६ पर्यंत ११० गुन्ह्यांची नोंद झाली. या काळात ८८.४९ लाखांची जीसीआर तिकिटे आणि ९.६२ कोटींची ई-तिकिटे जप्त करण्यात आली..Mumbai-Ahmedabad Highway: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाला कवच; १३ ठिकाणी स्मार्ट कॅमेरे बसवणार, प्रत्येक वाहनावर करडी नजर राहणार.तिकीट दलालीत काही रेल्वे कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचे या कारवाईत समोर आले. २०२२ मध्ये एका, २०२३ मध्ये दोन आणि २०२४ मध्ये चार अशा एकूण सात रेल्वे कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली. मात्र, २०२५ आणि २०२६ मध्ये कोणत्याही रेल्वे कर्मचाऱ्याविरोधात अशी कारवाई झालेली नाही..'आरपीएफ'ची धडक मोहीम (२०२२ ते जून २०२६)१,६७६ नोंदविलेले गुन्हे९.६२ कोटी जप्त ई-तिकिटे८८.४९ लाख जप्त आरक्षित रेल्वे तिकिटे१०.५० कोटी जप्त तिकिटांची एकूण किंमत.अटकेची कारवाई१,६४१ टाऊट४१० एजंट७ रेल्वे कर्मचारी.CIDCO Lottery: सर्वसामान्यांना मिळालं हक्काचं घरं! सिडकोच्या नवी मुंबईतील ८,७९५ घरांची सोडत जाहीर .तिकीट दलालीविरोधात 'आरपीएफ' सातत्याने प्रभावी कारवाई करत आहे. प्रवाशांनी दलालांकडून तिकिटे घेणे टाळल्यास या बेकायदा व्यवसायावर अधिक प्रभावीपणे आळा घालता येईल.- अनिल गलगली, आरटीआय कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.