RTO ACtion: अवैध प्रवासी वाहतुकीवर बडगा, आरटीओकडून १३.८५ कोटींची दंडवसुली

मुंबई : अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यावर आरटीओने कारवाईचा बडगा उगारला असून, गेल्या वर्षी दीड लाख वाहनांची तपासणी केली. त्यामध्ये दोषी २४ हजार वाहनचालकांकडून १३.८५ कोटी रुपयांची दंडवसुली केली..सणासुदीसह सुट्टीच्या कालावधीत प्रवासासाठी खासगी बसला प्रवाशांची पसंती असते. प्रवासी मागणी लक्षात घेऊन वाजवीपेक्षा अधिक भाडे वसूल करणे, प्रवासी सुरक्षेत तडजोड करणे, अतिरिक्त प्रवासी बसवणे आणि अन्य नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी बस ट्रॅव्हल्सकडे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) मोर्चा वळवला आहे..खासगी प्रवासी वाहतूकदार मंडळींचे दलाल थेट एसटी डेपोत शिरून प्रवाशांना अवैध प्रवासी वाहतुकीकडे वळवत असल्याच्या तक्रारी अनेकदा येत असातात. अशा बसचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच वाहतूक पोलिस उपायुक्तांच्या आदेशानुसार व मोटार वाहन कायद्यानुसार एसटी बस स्थानकाच्या २०० मीटर क्षेत्रात खासगी प्रवासी वाहने उभी केल्यास कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..याशिवाय एसटीच्या अधिकृत थांब्यावर खासगी वाहने उभी केल्यास कारवाई केली जात आहे. खासगी वाहनाची योग्य देखभाल, दुरुस्ती न करता प्रवासी वाहतूक केल्यास कारवाई केली जात असल्याचे सांगण्यात आले. शाळा, महाविद्यालयांना सुट्ट्या पडू लागल्याने आता पुन्हा एकदा अवैध प्रवासी वाहतूक होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आरटीओ अधिक दक्ष झाल्याचे बोलले जात आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अशा प्रकारे कारवाई होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे जाणकार सांगतात..काय होते तपासणी?परिवहन विभागाच्या खासगी बस तपासणी मोहिमेत विनापरवाना अथवा परवान्याच्या अटींचा भंग करून वाहन चालविणे, टप्पा वाहतूक, प्रवासी बसमधून अवैधरीत्या मालवाहतूक, योग्यता प्रमाणपत्र, रिफ्लेकटर, इंडिकेटर, टेल लाइट, वायपर, वाहनांमध्ये बेकायदा फेरबदल, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहतूक, मोटार वाहन कर, जादा भाडे आदी बाबींची तपासणी करण्यात आली..वाहनचालकांनी मोटार वाहन कायद्याचे पालन करावे, वाहतूक नियम उल्लंघन करणाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली असून, नियमित तपासणी मोहीम सुरू आहे.- भरत कळसकर, अपर परिवहन आयुक्त.