Ladies Special Local : ३४ वर्षे धावतेय तिच्यासाठीच! ‘लेडीज स्पेशल’ची खास गोष्ट

- नितीन बिनेकरमुंबई - पहाटेची घाई, घरातील कामांची लगबग आणि वेळेवर लोकल पकडण्याची धाव… मुंबईतील नोकरदार महिलांसाठी प्रत्येक दिवस अशीच सुरू होतो. या धावपळीत गर्दीत स्वतःसाठी सुरक्षित आणि निवांत जागा मिळावी, एवढीच एक साधी अपेक्षा. हीच अपेक्षा पूर्ण करत गेली ३४ वर्षे 'लेडीज स्पेशल' तिच्या प्रवासाची निश्चिंत साथ बनली आहे. आज या खास लोकल सेवेने ३४ वर्षे पूर्ण करत, हजारो महिलांच्या प्रवासात सुरक्षिततेची आणि सन्मानाची खात्री पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे..५ मे १९९२ रोजी चर्चगेट ते बोरिवली या मार्गावर सुरू झालेली ही सेवा त्या काळात महिलांसाठी मोठा दिलासा ठरली. पुढे १९९३ मध्ये ती विरारपर्यंत वाढवण्यात आली आणि पाहता पाहता ती मुंबईतील महिला प्रवाशांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनली. गर्दीच्या लोकलमध्ये होणारी धक्काबुक्की, असुरक्षिततेची भावना आणि रोजचा संघर्ष कमी करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल आजही तितकेच महत्त्वाचे ठरत आहे..३४ वर्षांच्या या प्रवासात 'लेडीज स्पेशल'ने केवळ महिलांसाठी स्वतंत्र गाडी उपलब्ध करून दिली नाही, तर प्रवासात आत्मविश्वासाने उभे राहण्याची ताकद दिली. घर आणि नोकरी या दोन्ही जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या महिलांसाठी ही सेवा एक विश्वासू सोबती बनली आहे. गर्दीतही 'आपली एक जागा आहे' ही भावना निर्माण करण्यात या सेवेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.सध्या पश्चिम रेल्वेकडून दररोज १० लेडीज स्पेशल गाड्या चालवल्या जातात. सकाळ आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेत धावणाऱ्या या गाड्या महिलांसाठी मोठा दिलासा ठरतात. ज्येष्ठ महिला, गर्भवती प्रवासी तसेच लहान मुलांसह प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठीही ही सेवा विशेषतः उपयुक्त आहे. गर्दीच्या लोकलमध्ये जिथे उभे राहण्यासाठीही जागा मिळणे कठीण असते, तिथे 'लेडीज स्पेशल'मध्ये मात्र काही क्षण निवांत मिळतात थोडा मोकळा श्वास, सुरक्षिततेची जाणीव आणि सन्मानाची भावना. यामुळेच या गाडीने ३४ वर्षे महिलांचा विश्वास जपला आहे..लोकल'पेक्षा अधिक… नात्यांची सखीया गाडीत केवळ प्रवास होत नाही, तर एक वेगळे जग निर्माण होते. रोजच्या प्रवासात एकमेकांना भेटणाऱ्या महिला हळूहळू एकमेकींच्या आयुष्याचा भाग बनतात. ओळखी मैत्रीत रूपांतरित होतात आणि ही लोकल 'सखी' बनते. वाढदिवस, केळवण, मंगळागौर अशा अनेक आनंदाच्या क्षणांचे सेलिब्रेशन या गाडीत पाहायला मिळते. कुणी डबा शेअर करते, तर कुणी मन मोकळे करते… आणि या सगळ्यातून एक वेगळीच आपुलकी निर्माण होते. शहराच्या धावपळीत हरवलेली माणुसकी 'लेडीज स्पेशल'मध्ये जपली जाते..छोट्या कृतीतून मोठा संदेशया सेवेच्या ३४ व्या वर्धापनदिनानिमित्त पहाटेच्या चर्चगेट- बोरिवली फेरीत एक सुंदर उपक्रम राबवण्यात आला. महिला तिकीट तपासनीस कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशांचे गुलाब देऊन स्वागत केले. गर्दीच्या रोजच्या प्रवासात हा छोटासा क्षण अनेकांसाठी विशेष ठरला.हा केवळ औपचारिक सन्मान नव्हता, तर वर्षानुवर्षे या सेवेवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक महिलेप्रती व्यक्त केलेली कृतज्ञता होती. प्रत्येक गुलाबामागे सुरक्षिततेची भावना, आपुलकीचा स्पर्श आणि विश्वासाची जाणीव दडलेली होती.