- नितीन बिनेकरमुंबई - लोकलमधील चाकूहल्ले आणि प्रवाशांमधील क्षुल्लक वादांतून घडणाऱ्या हिंसक घटनांना आळा घालण्यासाठी तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचा सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील १५० स्थानकांचे सुरक्षा ऑडिट करून ३८ संवेदनशील ठिकाणे निश्चित करण्यात आली असून, सुरक्षेसाठी १४ प्रकारच्या आधुनिक उपकरणांची शिफारस करण्यात आली आहे..मात्र, एवढी मोठी तयारी होऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे चाक रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीअभावी थांबले आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असला, तरी हिरवा कंदील मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेला अडीच हजार कोटींचा आराखडा प्रत्यक्षात कधी उतरणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.२३ जून २०२६ रोजी चर्चगेट-नालासोपारा लोकलमध्ये दरवाजा बंद करण्याच्या वादातून २२ वर्षीय मयंक लोहार यांची चाकूने हत्या झाली होती. या घटनेनंतर पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी २ जुलैला मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील १५० स्थानकांचे सुरक्षा ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार मध्य रेल्वेची १०८ आणि पश्चिम रेल्वेची ४२ स्थानके तपासणीसाठी निश्चित करण्यात आली..लोहमार्ग पोलिसांनी स्थानकांची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रवासी संख्या, गुन्ह्यांचे प्रमाण आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या ठिकाणांचा आढावा घेतला. त्यानुसार स्थानकांचे ए-प्लस, ए आणि बी असे वर्गीकरण करण्यात आले. मध्य रेल्वेच्या १०८ स्थानकांवरील ३५० हून अधिक फलाटांचे, तर पश्चिम रेल्वेच्या ४२ स्थानकांवरील १८४ फलाटांचे सुरक्षा ऑडिट करण्यात आले.या प्रक्रियेत गुप्तचर विभाग (आयबी), रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ), महापालिका आणि अन्य सुरक्षा यंत्रणांची मदत घेण्यात आली. प्रत्येक स्थानकावरील सुरक्षा त्रुटी, गर्दीची ठिकाणे, अंधारे परिसर, अनधिकृत प्रवेशमार्ग आणि सुरक्षा रक्षकांची उपलब्धता तपासण्यात आली. या सर्वेक्षणातून ३८ संवेदनशील ठिकाणे निश्चित करून सुरक्षा उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला..१४ प्रकारच्या सुरक्षा उपकरणांची शिफारसबॅगेज स्कॅनर, बॉडी स्कॅनर, मेटल डिटेक्टर, ब्रेथ अॅनालायझर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणेसह १४ प्रकारच्या सुरक्षा उपकरणांची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय अनधिकृत प्रवेशमार्ग बंद करणे, स्थानकांवरील प्रकाशव्यवस्था सुधारणे आणि संवेदनशील ठिकाणी सुरक्षा कर्मचारी वाढविण्याचाही प्रस्ताव आहे. उपकरणांची खरेदी, यंत्रणा उभारणी आणि अन्य सुरक्षा उपाययोजनांसाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, उपकरणांची खरेदी, आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात याबाबत अद्याप निश्चित कालमर्यादा जाहीर झालेली नाही..२,५०० कोटींचा प्रस्ताव; रेल्वे बोर्डाकडे गाडी अडली!लोहमार्ग पोलिसांनी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाकडे सुरक्षा ऑडिटचा सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. मध्य रेल्वेच्या १०८ स्थानकांसाठी १,८०० कोटी रुपये, तर पश्चिम रेल्वेच्या ४२ स्थानकांसाठी सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे दोन्ही रेल्वेच्या सुरक्षा उपाययोजनांसाठी एकूण सुमारे २,५०० कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले आहे.हा खर्च मोठा असल्याने संबंधित प्रस्ताव मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दैनिक 'सकाळ'ला दिली. मात्र, अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याने निधीची तरतूद, उपकरणांची खरेदी आणि अन्य उपाययोजनांची अंमलबजावणी रखडली आहे. त्यामुळे रेल्वे बोर्डाच्या हिरव्या कंदिलाकडे आता दोन्ही रेल्वे प्रशासनांचे लक्ष लागले आहे..चाकूहल्ल्यांच्या घटना सुरूचदरम्यान, १५ नोव्हेंबरला अंधेरी स्थानकात झालेल्या वादात फेकलेला चाकू सुनील शर्मा यांच्या छातीत लागला. त्यामुळे सुरक्षा ऑडिटनंतरही स्थानकांवरील हिंसक घटनांना आळा बसलेला नसल्याचे पुन्हा समोर आले आहे. मुंबईत दररोज सुमारे ७५ लाख प्रवासी लोकलने प्रवास करतात. एवढ्या मोठ्या प्रवासीसंख्येच्या सुरक्षेसाठी १५० स्थानकांचे ऑडिट, ३८ संवेदनशील ठिकाणांची निश्चिती आणि १४ प्रकारच्या उपकरणांची शिफारस करण्यात आली आहे.मात्र, हजारो कोटींच्या योजनेला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. एकीकडे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असताना दुसरीकडे प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे आणखी एखादी गंभीर घटना घडण्यापूर्वी सुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू होणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे..मुंबई उपनगरीय रेल्वेची सुरक्षा योजना- एकूण स्थानके : १५०- मध्य रेल्वे : १०८ स्थानके- पश्चिम रेल्वे : ४२ स्थानके- संवेदनशील ठिकाणे : ३८- सुरक्षा उपकरणांचे प्रकार : १४- मध्य रेल्वेचा प्रस्ताव : १,८०० कोटी रुपये- पश्चिम रेल्वेचा प्रस्ताव : ७०० कोटी रुपये- एकूण अपेक्षित खर्च : २,५०० कोटी रुपये- सुरक्षा ऑडिट अहवाल : ऑक्टोबर २०२६- अहवाल सादर : लोहमार्ग पोलिसांकडून मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला- प्रस्तावाची स्थिती : रेल्वे बोर्डाकडे मंजुरीसाठी- प्रत्यक्ष अंमलबजावणी : हिरव्या कंदिलाच्या प्रतीक्षेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.