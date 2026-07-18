Smart Meter Issue : ५०० रुपयांचे बिल थेट २००० वर! ठाण्यातील श्रीनगर वारलीपाड्यात'स्मार्ट मीटर'ची सक्ती; नागरिकांचा आंदोलनाचा इशारा

ठाणे - श्रीनगर येथील वारलीपाडा परिसरात महावितरण कर्मचाऱ्यांकडून सक्तीने 'स्मार्ट मीटर' बसवले जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. "मीटर बसवले नाही तर वीज कापू किंवा मोठा दंड आकारू," अशी भीती दाखवून आणि रहिवाशांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता हे मीटर बसवण्यात आले आहेत. या मनमानी कारभारामुळे अवघ्या महिनाभरात नागरिकांची वीज बिले दुप्पट ते तिप्पट आली असून, संतप्त झालेल्या वारलीपाड्यातील रहिवाशांनी आता तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..वारलीपाडा हा प्रामुख्याने कामगार आणि आर्थिकदृष्ट्या गरीब वर्ग वास्तव्यास आहे. वीज कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी "तुमचे जुने मीटर फॉल्टी आहे, ते बदलणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे; अन्यथा नंतर याचे हजारो रुपये मोजावे लागतील," अशा भूलथापा देऊन हे मीटर जबरदस्तीने लावण्यात आले..स्मार्ट मीटर बसवण्यापूर्वी ज्या गरीब कुटुंबांना महिन्याला सरासरी ४०० ते ५०० रुपये बिल येत होते, त्यांना आता थेट दीड हजार ते दोन हजाराच्या घरात बिले आली आहेत. घरात केवळ एक पंखा आणि दोन बल्ब असतानाही एवढे भरमसाट बिल आल्याने "हा स्मार्ट कारभार आहे की गरिबांची लूट?" असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. आधीच महागाईने होरपळलेल्या या कुटुंबांचे मासिक बजेट यामुळे पूर्णपणे कोलमडले आहे..दरम्यान, आम्ही कष्टाचे खाणारे गरीब लोक आहोत. आम्हाला अंधारात टाकण्याची धमकी देऊन हे मीटर बसवले गेले आणि आता बिल भरायला पैसे नाहीत म्हणून आमची वीज कापायला आले, तर आम्ही अधिकाऱ्यांना पाड्यात पाऊलही ठेवू देणार नाही," असा संतप्त इशारा वारलीपाड्यातील रहिवाशांनी दिला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या विषयात लक्ष घालून हे स्मार्ट मीटर त्वरित हटवावेत आणि जुनेच मीटर पूर्ववत करावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.