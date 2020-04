नोकरदारांमुळे रोह्यात धास्ती

अलिबाग : लॉकडाऊननंतर जिल्हा प्रवेशबंदीचे आदेश आहेत. त्याची पायमल्ली करत रोजगार, व्यवसायाच्या निमित्ताने रोहा तालुक्‍यातून स्थलांतरित झालेले हजारो रहिवासी त्यांच्या मूळ गावात येत आहेत. त्यामुळे भीतीचे वातावरण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रोह्याच्या तहसीलदारांनीही पुढील काही दिवस खूप महत्त्वाचे असल्याने सावधानता बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. असेच चित्र जिल्ह्यातील अन्य तालुक्‍यांत आहे. रोहा तालुक्‍याच्या ग्रामीण भागात 10 आणि 11 एप्रिल या दोन दिवसांत 278 नागरिक अन्य जिल्ह्यांतून आले आहेत. कोरोना संसर्गाच्या भीतीने आणि हाताला काम नसल्याने त्यांनी मूळ गावात परतण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यामुळे गावांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. लॉकडाऊननंतर जिल्हाबंदी असल्याने सर्व ठिकाणी पोलिसांची गस्त असून तपासणी नाके उभारण्यात आले आहेत. त्यानंतरही अनेक जण पायपीट करून मूळ गाव गाठत आहेत. रोहा तालुक्‍यात 11 एप्रिलपर्यंत आठ हजार 819 नागरिक बाहेरून आले आहेत. विमान सेवा आणि रेल्वे सेवा बंद असल्याने परराष्ट्रातून किंवा परजिल्ह्यांतून तालुक्‍यात कोणीही येत नाही, पण मुंबई येथून तालुक्‍यात येणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हे वाचा : सोन्याचे भाव चढेच तालुका प्रशासनाकडून नव्याने गावात दाखल झालेल्या नागरिकांना क्वारंटाईन करणे गरजेचे आहे, पण तालुका पातळीवर अशी व्यवस्था नसल्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीने किंवा गावाने अशा लोकांना अंगणवाडी, शाळा, समाजमंदिर या ठिकाणी क्वारंटाईन करावे, अशी मागणी आहे. दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील अन्य तालुक्‍यांत कमी-अधिक प्रमाणात अशीच स्थिती आहे.

अशी आहे स्थिती

रोहा तालुक्‍यातील नऊ व्यक्तींना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी चार जणांना उपचारानंतर घरी पाठवण्यात आले आहे. एक जण रोहा ग्रामीण रुग्णालयात असून एका व्यक्तीस कस्तुरबा रुग्णालयात; तर दोन व्यक्तींना पनवेल येथे उपचारासाठी पाठवण्यात आले आहे. नागोठणे येथील 70 वर्षीय एका व्यक्तीचा नुकताच मृत्यू झाला आहे. त्याचा मृत्यू कोरोनामुळेच झाला किंवा अन्य कारणाने याबाबत अद्याप अहवाल आलेला नाही.

संचाबंदीच्या कलम 144 (3) चे उल्लंघन करणाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या जिल्ह्यांतून आलेल्या नागरिकांची अद्ययावत आकडेवारी असल्याने या सर्वांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. आरोग्य, महसूल, जिल्हा परिषद आणि पोलिस प्रशासनाच्या वतीने रोहा तालुक्‍यातील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली जात आहे.

- कविता जाधव, तहसीलदार, रोहा



