मुंबई

Mokhada News : रोजगारासाठी तांडे निघाले शहराकडे; स्थानिक ठिकाणी तुटपुंजा रोजगार

दिवाळी सणं सरला आणि खरीप हंगामाचे कामे ही अंतिम टप्प्यात आले आहेत. मोखाड्यात शेती व्यतीरिक्त दुसरे कुठलेही रोजगाराचे साधन नाही.
workers

workers

sakal

भगवान खैरनार
Updated on

मोखाडा - दिवाळी सणं सरला आणि खरीप हंगामाचे कामे ही अंतिम टप्प्यात आले आहेत. मोखाड्यात शेती व्यतीरिक्त दुसरे कुठलेही रोजगाराचे साधन नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना हीच मजुरांच्या हात कामाला देणारी एकमेव सरकारी योजना आहे.

Loading content, please wait...
worker
Employment
Migrated
Mokhada

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com