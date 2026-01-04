Sachin Sawant: ...हा भाजपचा जातीयवादी चेहरा दाखवणारा घाणेरडा प्रकार, काँग्रेसच्या मुख्य प्रवक्त्यांचा घणाघात

मुंबई : भाजपाच्या टोल आर्मीने मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांचा केलेला अपमान हा भाजपाचा जातीयवादी चेहरा दाखवणारा घाणेरडा प्रकार आहे. मागासवर्गीय समाजातील एक महिला मुंबई काँग्रेसचे नेतृत्व करते ही मनुवाद्यांची खरी पोटदुखी आहे. हे केवळ संविधानाने शक्य झाले असून भाजपाची मनुस्मृती असती तर ते शक्य झाले नसते असा घणाघाती प्रहार अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे..भाजपच्या ट्रोल गँगने बौध्द धर्मिय असलेल्या मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांना एका व्हिडिओ द्वारे "वर्षा बेगम" संबोधून त्यांचा धर्म बदलवून एका गरीब मुस्लिम व्यक्तीला त्या पक्षाचे तिकीट देत आहेत असे दाखवून त्यांच्यावर तुष्टीकरणाचा आरोप केला आहे. .Mumbai: प्रचार रॅली आली आमने-सामने, भाजप-काँग्रेसच्या गटात हाणामारी आणि दगडफेक.खरे तर सत्तेच्या राजकारणासाठी हिंदू धर्माचे नाव घेणाऱ्या भाजपाचा हा हिंदू धर्माच्या दुष्टीकरणाचा प्रयत्न आहे. हिंदू धर्म हा सहिष्णू व सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा वसुधैव कुटुंबकम् हे तत्वज्ञान जगाला सांगणारा धर्म आहे. या धर्माला असहिष्णू व दुष्ट ठरविण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. हा हिंदू धर्माचा अवमान आहे असे सावंत म्हणाले..बिनविरोध निवडणूक ही लोकशाहीची हत्यानगरपालिकेनंतर आता महानगरपालिका निवडणुकीतही भाजप महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याचे सत्र सुरु आहे, हे लोकशाहीवरील मोठे संकट आहे. संविधानाने मतदानाचा अधिकार दिला आहे, ती संधी नाकरली जात आहे. भाजपा साम, दाम, दंड, भेदाचे राजकारण करून हा प्रकार करत आहे. कारस्थानी पद्धतीने, दबावाने बिनविरोध निवडणुका केल्या जात आहेत..Crime: लेकाच्या मृत्यूनंतर भयंकर कट रचला, प्रियकराच्या मदतीने सासूने सुनेला संपवलं, भलतंच कारण समोर आलं.निवडणूक आयोगाची भूमिका भाजपाला मदत करणारी आहे. संविधानाचे रक्षण करणारी जबाबदारी असणारेच संविधानावर घाला घालण्याचे काम करत आहेत. कुलाब्यातील प्रकार लोकशाहीची थट्टा करणारा आहे. निवडणूक आयोग भाजपाच्या दबावाखाली काम करत आहे काय असा सवालही सावंत यांनी विचारला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.