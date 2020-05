भयानक : मुंबईतील सर्वात सेफ झोन होतोय डेंजर झोन...

मुंबई 4 : मुंबईतील सेफ झोन असलेल्या मुलुंडमध्ये एकाच दिवसात 55 नवे कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. त्यातही इंदिरा नगर या वस्तीत 36 रुग्ण आढळले आहेत. इंदिरा नगर हा झोपडपट्टीचा परीसर असून गेल्या तीन चार दिवसांपासून या परीसरात कोरोनाचे रुग्ण आढळत होते. त्यामुळे महापालिकेने या भागातील नागरीकांची युध्द पातळीवर तपासणी केली असता एका दिवसात 36 रुग्ण आढळले आहे. त्यामुळे महापालिकेने हा परीसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर करुन सिल केला आहे. तसेच इतर नागरीकांचिही तपासणी सुरु केली आहे. इंदिरा नगर बरोबरच रामग्रह तसेच मुकूंद परीसरातून प्रत्येकी दहा रुग्ण आढळले आहेत. मुंबईतून IFSC केंद्र हलवण्यामागे काय आहे कारण? 'या' मोठ्या नेत्याने केला गौप्यस्फोट... मुंबईत कोरोनाचा कहर सुरु असताना मुलूंड परीसर तुलनेने सुरक्षीत होता. 21 एप्रिल पर्यंत मुलूंडच्या टि प्रभागाच्या हद्दीत 23 रुग्ण आढळले होते. तर 3 मे पर्यंत हि संख्या 73 पर्यंत पोहचली होती. मात्र, आज अचानक 55 रुग्ण आढळल्याने ही संख्या 128 पर्यंत पोहचली आहे. झोपडपट्ट्यामध्ये कोरोनाचा रुग्ण पसरल्यास त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात अडचणी येतात. या दाटीवाटींच्या परीसरात समाजिक अंतर पाळणे हेच सर्वात मोठे आव्हान आहे. कोरोनाच्या प्रतिबंधाची पाहाणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाने झोपडपट्ट्यांमधिल हायरिस्क व्यक्तिना पालिकेच्या इमारतींमध्ये क्वारंटाईन करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यानुसार या भागातील एक पालिका आणि एक खासगी शाळाही ताब्यात घेण्यात येणार आहे. safest corona zone in mumbai is now turning into danger zone read full news

