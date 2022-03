BMC : मुंबईवर भगवा फडकेल अन् महापौर शिवसेनेचाच होईल - किशोरी पेडणेकर

मुंबई महापालिकेची आज मुदत संपत आहे, त्यामुळं किशोरी पेडणेकर यांचा महापौरपदाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. पण निवडणूक न झाल्यानं पालिकेवर प्रशासक नेमावा लागणार आहे. यापार्श्वभूमीवर पेडणेकरांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचाच भगवा फडकेल आणि महापौर देखील शिवसेनेचाच होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. (saffron will waving on BMC and mayor will be also Shiv Sainik says Kishori Pednekar)

पेडणेकर म्हणाल्या, "मुंबईकर निश्चितच शिवसेनेसोबत आहेत. उद्धाव ठाकरे यांनी जे काम केलंय तसंच आता आदित्य ठाकरेही ज्या प्रकारे मुंबईसाठी काम करत आहेत त्यावरुन मुंबईत शिवसेनेचा भगवा राहणारच. लोकांच्या आशीर्वादानं हा भगवा फडकत राहिलं आणि महापौरही शिवसेनेचाच असेल"

"माझ्यासाठी उद्यापासून नवी इनिंग सुरु होईल. आत्ता जसं काम करत आहोत तसंचं पुढेही काम करत राहू. माझी टर्म जरी संपत असली तरी पत संपलेली नाही. जोपर्यंत पुढचा महापौर खुर्चीवर बसत नाही तपोर्यंत मी खुर्चीवर न बसता मुंबईकरांसाठी काम करत राहिन," असं भूमिकाही त्यांनी यावेळी मांडली.

दरम्यान, संपूर्ण देशात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे चांगल्या कारभारासाठी तीन वेळा अव्वल आलेत. शिवसेना पक्षप्रमुख, मुख्यमत्री आणि आघाडी सरकारमधील सदस्य म्हणून योग्य प्रकारे निर्णय घेऊन उद्धव ठाकरे पुढे चाललेले आहेत. त्यामुळं आमच्या समोर जे येईल त्या प्रत्येक संधीचं आम्ही सोनं करु, असा मानसही यावेळी महापौर पेडणकर यांनी व्यक्त केला.