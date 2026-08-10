Prabalgad: भटकंतीसाठी गेले अन् रस्ता चुकले, सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये भरकटलेल्या २ अल्पवयीन पर्यटकांची सुटका

पनवेल : सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये भटकंतीसाठी गेलेले दोन १७ वर्षीय पर्यटक प्रबळगड परिसरात रस्ता चुकल्याने डोंगरात भरकटले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येताच दोघांनी तातडीने ११२ क्रमांकावर संपर्क साधला. त्यानंतर पनवेल तालुका पोलिसांसह स्थानिक ग्रामस्थ, निसर्गमित्र संस्था आणि हेल्प फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी संयुक्त शोधमोहीम राबवून दोघांचीही सुखरूप सुटका केली..माची प्रबळगडावर जाण्यासाठी निघालेले गौरी गणेश चंदनशिवे (१७, मिरा रोड, ठाणे) आणि उत्कर्ष बिपीन सिंग (१७, कल्याण रोड, ठाणे) हे डोंगरातील वाट चुकल्याने अडकले होते. त्यांनी मदतीसाठी संपर्क साधल्यानंतर घटनेची माहिती ११२ क्रमांकावर मिळाली. त्यानंतर पनवेल तालुका पोलिसांनी तातडीने बचावकार्य सुरू केले..Mumbai: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! अखेर सायन आणि विद्याविहार उड्डाणपूल खुले होणार, उद्घाटनाचा मुहूर्तही ठरला.पनवेल तालुका पोलिस ठाण्याचे बीट मार्शल पोलिस हवालदार अमर भालसिंग आणि प्रदीप पोपटे यांनी घटनास्थळी हालचाली सुरू केल्या. शोधमोहीम सुरू असताना अखेर दोन्ही पर्यटकांचा ठावठिकाणा लागला. त्यानंतर त्यांना सुरक्षितपणे डोंगरावरून खाली आणण्यात आले..Mumbai: मुंबईतील पदपथांवरील अतिक्रमणे १५ दिवसांत हटवणार, निष्काळजी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार; महापालिकेची नवी उपाययोजना.सुरक्षा रक्षकाचा संशयास्पद मृत्यूकोपरी परिसरातील सॅटीस-२ प्रकल्पाच्या बांधकामस्थळी बेसमेंटमधील मोकळ्या जागेत रविवारी (ता. ९) सुरक्षा रक्षक अशोक साळुंखे (वय ६०) यांचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली. साळुंखे हे कंत्राटी सुरक्षा रक्षक म्हणून कार्यरत होते. शनिवारी सकाळी ८ ते रात्री ८पर्यंत कर्तव्य बजावल्यानंतर ते घरी परतले नव्हते. कुटुंबीयांनी शोध घेतल्यानंतर रविवारी (ता. ९) सकाळी त्यांचा मृतदेह आढळला. साळुंखे यांच्या शरीरावर मारहाणीच्या खुणा असल्याचा संशय असून, हाताचे एक बोट तुटल्याचेही समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.