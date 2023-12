Sakib Nachan: साकीब नाचन इसिसच्या परदेशी हँडर्सच्या संपर्कात; NIAच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती उघड

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातून इसिस या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेचं मॉड्युल चालवणारा साकीब नाचन याला दोन दिवसांपूर्वी एनआयए आणि एटीएसनं ताब्यात घेतलं आहे. त्याच्याकडं केलेल्या प्राथमिक चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबींचा खुलासा झाला आहे. नाचन हा परदेशातील इसिसच्या तीन हँडर्सच्या संपर्कात असल्याचं समोर आलं आहे. (Sakib Nachan in contacted with foreign handlers of ISIS NIA investigation revealed shocking info)