Mumbai: समाज मंदिर ट्रस्ट, वसई आयोजित ; आशा सुमनांजली कार्यक्रमाला रसिकांचा मोठा प्रतिसाद

विरार: ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले व सुमन कल्याणपुर यांना आदरांजली वाहण्यासाठी समाज मंदिर ने शनि. दि. 11 जुलै 2026 रोजी सायं.5 वा. समाजमंदिर ट्रस्ट सभागृहात त्यांच्या आठवणी उजळविणाऱ्या गाण्याची महफिल आयोजित केली होती.या कार्यक्रमाला वसईतील रसिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. .समाज मंदिर ट्रस्टचे चेअरमन केवल वर्तक व मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनाने या कार्यक्रमास सुरुवात झाली. प्रास्ताविकात समाज मंदिर ट्रस्ट च्या विविध उपक्रमाबद्दल सांगताना सर्व उपक्रमात सहभागी व्हावे असे आवाहन चेअरमन यांनी केले..Raigad: महागावमध्ये माश्यांचा भयानक सुळसुळाट; रोगराईच्या भीतीने ग्रामस्थ छायेत ;तातडीने फवारणी करण्याची मागणी.समाज मंदिर ट्रस्ट च्या संगीत वर्गातील गायिकांनी संगीत शिक्षक उदयकुमार उपाध्ये सरांच्या मार्गदर्शनाने तयारी खूपच सुंदर केली होती. उत्कृष्ट वादकांनी त्यांना साथ दिली. त्यामुळे कार्यक्रम खूपच रंगला. समाज मंदिर चे माजी पदाधिकारी जगदीश राऊत, सुरेश चौधरी उमेश पाटील, सो. क्ष. समाज महामंडळाचे आजी-माजी पदाधिकारी तसेच साहित्य जल्लोष चे संदेश जाधव,अशोक मुळे व त्यांची पूर्ण टीम यांच्यासह पंचक्रोशीतील रसिकांनी या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेतला..ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे पासून सुरु झालेल्या या गाण्याच्या प्रवासात भेटीला कधी उठी श्रीरामा,.चांदणे शिंपित जाशी ,आकाश पांघरोनी जग,केतकीच्या वनी तेथे,कां रे दुरावा,.केंव्हा तरी पहाटे ,ही वाट दूर जाते,फुलले रे क्षण माझे,केशवा माधवापर्यंत येऊन ठेपला हे रसिकांना समजलेच नाही कार्यक्रमाचा शेवट सांज ये गोकुळी या गाण्याने झाला..Iran US War : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये कोण चालवतंय सरकार? अमेरिकेलाही मिळतंय चोख प्रत्युत्तर....आशा भोसले आणि सुमन क्लूणपूरकर यांनी अजरामर केलेल्या गाण्यांना आपल्या सादरीकरणाने रसिकांना मंत्रमुग्ध केले त्यात गायिका स्नेहल चौधरी, पल्लवी वर्तक,आरोही राऊत/वर्तक, पल्लवी नेरकर, शिल्पा पाटील, प्रणोती पाटील यांचा सामावेश होता. या कार्यक्रमात निवेदनाचा सुंदर साज सुषमा राऊत यांनी चढविला.कार्यक्रमाच्या शेवटी मॅनेजिंग ट्रस्टी श्री संदेश वर्तक यांच्या आभार प्रदर्शनानंतर कार्यक्रमाची सांगता झाली.कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी विश्वस्त सुभाष चौधरी, पराग पाटील, संज्योत वर्तक, प्रशांत वर्तक, अजय पाटील, अमित पाटील यांच्यासोबत राजन राऊत व चित्तरंजन म्हात्रे यांनी मोलाचे सहकार्य केलॆ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.