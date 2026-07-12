मुंबई

Mumbai: समाज मंदिर ट्रस्ट, वसई आयोजित ; आशा सुमनांजली कार्यक्रमाला रसिकांचा मोठा प्रतिसाद

Samaj Mandir Trust Pays Tribute to Asha Bhosle and Suman Kalyanpur: वसईतील समाज मंदिर ट्रस्ट आयोजित 'आशा सुमनांजली' कार्यक्रमात आशा भोसले आणि सुमन कल्याणपूर यांच्या अजरामर गीतांना सुरेल मानवंदना देण्यात आली.
Mumbai

Mumbai

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार: ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले व सुमन कल्याणपुर यांना आदरांजली वाहण्यासाठी समाज मंदिर ने शनि. दि. 11 जुलै 2026 रोजी सायं.5 वा. समाजमंदिर ट्रस्ट सभागृहात त्यांच्या आठवणी उजळविणाऱ्या गाण्याची महफिल आयोजित केली होती.या कार्यक्रमाला वसईतील रसिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला.

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