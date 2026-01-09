Samajwadi Party: १०वी पर्यंत मोफत शिक्षण अन् २४ तास पाणीपुरवठा! महापालिका निवडणुकीसाठी समाजवादी पक्षाचा जाहीरनामा जाहीर

मुंबई : महापालिकेची सत्ता मिळाल्यास शहरातील नागरिकांना मूलभूत व दर्जेदार सुविधा देण्यावर भर दिला जाईल, असे आश्वासन समाजवादी पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. अत्याधुनिक रुग्णालये, सुसज्ज महापालिका शाळा, २४ तास पाणीपुरवठा आणि चांगल्या दर्जाचे रस्ते ही पक्षाची प्रमुख प्राधान्ये असतील..२०१५ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात येईल तसेच २०१५ पूर्वी नोंद असलेल्या सर्व फेरीवाल्यांना अधिकृत फेरीवाला क्षेत्रात जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी घोषणा समाजवादी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे..Municipal Election: भिवंडीचे राजकारण अडकलं बिगर-मराठी मतदारांच्या कौलात; शेवटच्या क्षणीही सस्पेन्स कायम!.प्रदेशाध्यक्ष आमदार अबू आसीम आझमी, प्रदेश कार्याध्यक्ष माजी आमदार ॲड. युसूफ अब्राहणी आणि सरचिटणीस मेराज सिद्दीकी यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यामध्ये प्रत्येक घराला २० किलोलिटरपर्यंत मोफत पाणी, २०० युनिट मोफत वीज, महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण, संगणक प्रशिक्षण, वैद्यकीय सेवा व व्यायामशाळा मोफत देण्याचा समावेश आहे. तसेच दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत जलतरण तलावाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ‘डिजिटल महापालिका’ योजना राबवली जाईल. झोपड्यांची उंची १४ फुटांवरून १८ फूट करण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारशी चर्चा करण्यात येईल, असेही आझमी यांनी सांगितले..Mumbai News: नव्या वर्षापासून रुग्णालयात जेवण बंद, नर्सेस आणि कर्मचाऱ्यांची अडचण; कारण काय?.दरम्यान, पक्षातील अंतर्गत वादाच्या पार्श्वभूमीवर भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख या कार्यक्रमाला अनुपस्थित होते. जे नेते इतर पक्षांच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहून त्यांच्या उमेदवारांच्या विजयासाठी प्रचार करत आहेत, त्यांनी तात्काळ समाजवादी पक्षाचा राजीनामा द्यावा, असा स्पष्ट इशारा अबू आसीम आझमी यांनी दिला आहे. अशा नेत्यांवर निवडणुकीनंतर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.