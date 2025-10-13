मुंबई

Samruddhi Expressway: ६००० कोटी! समृद्धी महामार्गावरून आता थेट मुंबईत, २९ किमीचा मार्ग उन्नत

MMRDA Plan: आमने-साकेतदरम्यान २९ किमीचा उन्नत मार्ग बांधला जाणार आहे. यामुळे समृद्धी महामार्गावरून आलेल्या वाहनधारकांची ठाणे दरम्यान वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे.
Samruddhi Expressway

Samruddhi Expressway

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : समृद्धी महामार्गावरून सुसाट आलेल्या वाहनधारकांची आमने-साकेत (ठाणे)दरम्यानच्या वाहतूक कोंडीतून लवकरच सुटका होणार आहे. त्यासाठी सहा हजार कोटी रुपये खर्चून सुमारे २९ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग बांधला जाणार आहे. साकेत-आनंदनगरदरम्यान उन्नत मार्ग तर छेडानगर (घाटकोपर)-आनंदनगरदरम्यान पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार केला जात आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर समृद्धीवरून विनाअडथळा मुंबईत जाता येईल.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Traffic
Mumbai Nagpur Samruddhi Mahamarg
mmrda

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com