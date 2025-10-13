Samruddhi Expressway: ६००० कोटी! समृद्धी महामार्गावरून आता थेट मुंबईत, २९ किमीचा मार्ग उन्नत

मुंबई : समृद्धी महामार्गावरून सुसाट आलेल्या वाहनधारकांची आमने-साकेत (ठाणे)दरम्यानच्या वाहतूक कोंडीतून लवकरच सुटका होणार आहे. त्यासाठी सहा हजार कोटी रुपये खर्चून सुमारे २९ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग बांधला जाणार आहे. साकेत-आनंदनगरदरम्यान उन्नत मार्ग तर छेडानगर (घाटकोपर)-आनंदनगरदरम्यान पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार केला जात आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर समृद्धीवरून विनाअडथळा मुंबईत जाता येईल. .नागपूर - मुंबई ७०१ किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गावरून आलेल्या वाहनधारकांची सध्या आमने (भिवंडी)पासून ठाणे या प्रवासाला वाहतूक कोंडीमुळे दीड-दोन तास वेळ लागतो. तसेच ठाण्यातून मुंबईच्या दिशेने जातानाही वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने इस्टर्न फ्री वेचा छेडानगर ते आनंदनगरदरम्यान विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचे काम सुरू आहे..Diwali 2025: ट्रम्प टॅरिफचा दिवाळी फराळाला फटका! परदेशातून मागणीत घट; महागाईनेही खिशाला कात्री.त्याशिवाय आनंदनगर ते साकेत या उन्नत मार्गाचे कामही सुरू आहे. त्यामुळे साकेत ते मुंबई हा प्रवास भविष्यात वेगवान होणार आहे. एमएमआरडीएने नवा प्लॅन तयार केला असून, २९.३ किलोमीटरचा नवीन मार्ग बनवला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आमने - साकेत, साकेत - आनंदनगर, आनंदनगर - छेडानगर आणि पुढे सध्याच्या इस्टर्न फ्री वेने दक्षिण मुंबईत सहज पोहोचता येईल..मार्गांची लांबी (किमी)समृद्धी ते साकेत २९साकेत ते आनंदनगर ८.२४आनंदनगर - छेडानगर १२.९५५छेडानगर ते फोर्ट १८.प्रकल्पांची वैशिष्ट्येछेडानगर ते आनंदनगर पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार केला जात असून, त्याची लांबी १२.९५५ किलोमीटर आहे. ४० मीटर रुंदीच्या या मार्गावर सहा लेन असतील. २,६८३ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.पूर्व द्रुतगती महामार्गाला जोडून पुढे आनंदनगर ते साकेत उन्नत रस्ता उभारला जात आहे. ८.२४ किमी लांबीचा आणि ४० मीटर रुंदीचा हा मार्ग असेल. सहा लेनच्या मार्गासाठी १,८७४ कोटी खर्च केला जाणार आहे..जगातील सर्वात जुना ध्वज कोणता? .समृद्धी महामार्ग ते ठाण्यापर्यंत एमएमआरडीए उन्नत मार्ग कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे; पण त्याचा मुंबई आणि ठाणेकरांना दररोज किती फायदा होईल हा प्रश्न आहे.- डाॅ. शंकर विश्वनाथ, वाहतूकतज्ज्ञसमृद्धी मार्गाने येणाऱ्या वाहनांना आमनेपासून ठाण्यापर्यंत येताना वाहतूक कोंडीचा त्रास होतो. त्यामुळे एमएमआरडीएचा हा मार्ग दिलासादायक ठरेल.- संतोष दौंडकर, सामाजिक कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.