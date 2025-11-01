मुंबई

MVA-MNS Morcha: संगमनेरमध्ये साडेनऊ हजार मतदार बोगस, बाळासाहेब थोरातांनी सांगितली Inside Story... विधानसभेला काय घडलं?

Sangamner voter list dispute : मतदार याद्यांतील गोंधळावर बाळासाहेब थोरातांचा आक्रमक मोर्चा, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह केले.
balasaheb thorat

balasaheb thorat

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी आणि मनसे यांच्या वतीने आज मुंबईत निवडणूक आयोगाविरोधात मोठा मोर्चा काढण्यात आला. मतदार याद्यांमधील झालेला गोंधळ दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी या मोर्चादरम्यान करण्यात आली. यावेळी वरिष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील *मतदार याद्या बोगस असल्याचा गंभीर आरोप* करत ‘इनसाईड स्टोरी’ उघड केली.

Loading content, please wait...
Balasaheb Thorat
Balasaheb Thorat BJP criticism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com