MVA-MNS Morcha: संगमनेरमध्ये साडेनऊ हजार मतदार बोगस, बाळासाहेब थोरातांनी सांगितली Inside Story... विधानसभेला काय घडलं?

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी आणि मनसे यांच्या वतीने आज मुंबईत निवडणूक आयोगाविरोधात मोठा मोर्चा काढण्यात आला. मतदार याद्यांमधील झालेला गोंधळ दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी या मोर्चादरम्यान करण्यात आली. यावेळी वरिष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील *मतदार याद्या बोगस असल्याचा गंभीर आरोप* करत 'इनसाईड स्टोरी' उघड केली..निवडणूक आयोगाने कोणताही खुलासा केलेला नाहीथोरात म्हणाले, "राहुल गांधींच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने कोणताही खुलासा केलेला नाही. उलट दिलेले स्पष्टीकरणही बोगस होते. राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकांमध्येही अशाच चुकीच्या मतदार याद्यांचा वापर करण्यात आला होता." त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी त्या त्याच याद्या पुन्हा वापरण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Satyacha Morcha: मुंबई पोलीस अॅक्शन मोडवर! 'सत्याचा मोर्चा'पूर्वी वाहतूक निर्बंध आणि सुरक्षितता सल्लागार जारी.हरकतींचे परीक्षण झालेले नाहीथोरात यांनी पुढे सांगितले की, "आम्ही याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला खुलेपणाने सांगितले होते की, विधानसभेच्या वेळी वापरलेली मतदार यादी पुन्हा वापरू नका. त्या यादीतील हरकतींचे परीक्षण झालेले नाही. तरीही १ जुलै रोजी ही यादी राज्य निवडणूक आयोगाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. आम्ही दोन्ही आयोगांची भेट घेतली, पुरावे सादर केले; परंतु कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.".धक्कादायक उदाहरणयावेळी त्यांनी आपल्या संगमनेर मतदारसंघातील धक्कादायक उदाहरण समोर मांडले. "संगमनेर ग्रामीण मतदारसंघात तब्बल साडेनऊ हजार मतदार बोगस नोंदवले गेले आहेत. यात शहर भाग नाही, पूर्णपणे ग्रामीण वस्ती आहे. आम्ही याबाबत हरकत नोंदवली असता तहसीलदारांनी स्पष्टपणे पत्र देऊन सांगितले की, 'आमच्याकडे दुरुस्त करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.' याचा अर्थ असा की, विधानसभेला जी बोगस मतदार यादी वापरण्यात आली, तीच आता कोणताही फेरविचार न करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वापरली जाणार आहे," असे थोरात म्हणाले..मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विसंगतीथोरात यांनी स्पष्ट केले की, नगरपालिकेसाठी जाहीर झालेल्या मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आहे. "लोकशाहीचा पाया म्हणजे मतदार. मतदार यादीच चुकीची असेल तर निवडणूक पारदर्शक कशी राहणार?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..शेवटी थोरात म्हणाले, "मतदार याद्या दुरुस्त करणे ही आपली सगळ्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. दुरुस्ती पूर्ण झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, हा आमचा ठाम आग्रह आहे. यासाठीच आम्ही हा मोर्चा काढला आहे आणि लोकांनीही या प्रश्नाला गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.".MNS- MVA Morcha: मग लोकसभेत ३१ खासदारांनी मतचोरी केली होती का? मविआ-ठाकरेंच्या मोर्चावर भाजपचा सवाल.