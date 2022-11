Sanjay Raut: अवैध अटक ते आरोपी निवडीत मनमानी; PMLA कोर्टानं नक्की काय म्हटलंय?

नवी दिल्ली : शिवसेना नेते संजय राऊत यांना विशेष पीएमएलए कोर्टानं बुधवारी जामीन मंजूर केला. यावेळी कोर्टानं संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांची अटक बेकायदा असल्याचं सांगत काही निंदनीय निरीक्षण नोंदवली आहेत. काही मुद्यांवरुन ईडीवर कोर्टानं कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. कोर्टानं नक्की कुठल्या मुद्द्यांवरुन झापलं पाहुयात. (Sanjay Raut Illegal arrest to pick and choose attitude in selection of accused What exactly PMLA court said)

पीएमएलए कोर्टानं कुठल्या मुद्द्यांवरुन ताशेरे ओढले

१) कोर्टानं म्हटलं, केवळ दिवाणी खटल्यांना 'मनी लॉन्ड्रिंग' किंवा 'आर्थिक गुन्हा' असं लेबल लावल्यानं आपोआप अशी स्थिती प्राप्त होऊ शकत नाही आणि शेवटी निष्पाप व्यक्तीला त्यात ओढता येतं. त्याच्या अटकेची स्थिती देखील निर्माण होते. न्यायालयाला जे योग्य आहे तेच करावे लागते, मग तो समोर कोणीही असो.

२) रेकॉर्ड मटेरिअल आणि सविस्तर चर्चेनुसार, प्रवीण राऊत यांना शुद्ध दिवाणी खटल्यात अटक कशी झाली? संजय राऊतांच्या विरोधात तर कोणतंही कारण नाही, हे एक चमकदार सत्य आहे.

३) म्हाडाची वर्तणूक सुरुवातीपासूनच संशयास्पद आहे. त्यामुळं अशा प्रकारे एक दंड म्हणून एफआयआर नोंदवण्याची म्हाडाची वृत्ती न्यायालयाच्या डोळ्यात धूळ फेकू शकत नाही किंवा दीर्घ दिवाणी खटलेही धुवून काढू शकत नाही.

४) पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान हे मुख्य आरोपी असताना त्यांना ईडीनं अटक केली नाही. त्यांना मुक्त सोडण्यात आलं, पण त्याचवेळी संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांना अटक झाली. यावरुन ईडीचा विषमतावादी आणि पाहिजे त्याला उचलण्याचा दृष्टीकोन दिसतो.

५) जर न्यायालयानं ईडी आणि म्हाडाचा युक्तिवाद मान्य केला तर ते हव्या असलेल्या व्यक्तींना निवडण्याच्या धोरणावर पाठिंबा दिल्यासारखं होईल. यामुळं प्रामाणिक आणि निष्पाप लोकांनी न्याय व्यवस्थेवर ठेवलेला आत्मविश्वास कमी होईल. त्यामुळं माझ्या मते दोन्ही आरोपींना झालेली अटक ही बेकायदा आहे.

दरम्यान, मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए कोर्टानं पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांचा जामीन मंजूर केला. त्यामुळं संजय राऊत १०० दिवसांनंतर तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. राऊतांच्या स्वागतासाठी शिवसैनिक सज्ज झाले असून त्यांच्या घरी दिवाळीचा माहौल तयार झाला आहे.