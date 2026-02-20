Mumbai: मुंबईत गुंजला गावचा आवाज! ‘पंचायत मॉडेल’चा मुंबईत डंका, सरपंचांनी शिकवला हवामान संकटाशी लढण्याचा धडा

मुंबई : आलिशान कॉर्पोरेट कार्यालये आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे केंद्र असलेल्या मुंबईतील ‘जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर’मध्ये बुधवारी भारताच्या तळागाळातील नेतृत्वाचा आवाज घुमला. निमित्त होते ‘मुंबई क्लायमेट वीक’अंतर्गत आयोजित ‘पंचायत’ सत्राचे. जागतिक हवामान बदलाचा (क्लायमेट चेंज) मुकाबला करण्यासाठी केवळ मोठमोठ्या घोषणा नकोत, तर गावपातळीवर ‘बेला’ किंवा ‘पेरिंजनम’सारखी मॉडेल हवीत, असा संदेश महाराष्ट्र, केरळ आणि ओडिशासह सहा राज्यांतील सरपंचांनी मुंबईतून जगाला दिला. असर सोशल इम्पॅक्ट ॲडव्हायजर्स आणि पीडीएजी यांच्या सहकार्याने आयोजित या सत्रात, हवामान बदलाचे संकट पेलण्यासाठी मुंबईत सुरू असलेल्या चर्चेला ग्रामीण भारताच्या प्रत्यक्ष कृतीची जोड मिळाली..मुंबईच्या व्यासपीठावर ‘भंडाऱ्याची क्रांती’महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्यातील बेला ग्रामपंचायतीच्या सरपंच शारदा गायधने यांनी मुंबईच्या या व्यासपीठावरून आपला ‘नेट झीरो’ प्रवासाचा अनुभव सांगितला. वातावरण बदल आमच्यासाठी केवळ शब्द नाही, तर तो आमच्या श्वासाशी आणि शेतीशी जोडलेला प्रश्न आहे, असे सांगत त्यांनी ९० हजार झाडांची लागवड आणि १०० टक्के सौरऊर्जेचा वापर करून आपल्या गावाने देशात प्रथम क्रमांक कसा पटकावला, याचे सादरीकरण केले..Mumbai: मुंबई लोकल प्रवाशांना दिलासा! पहिली पूर्ण बनावटीची १५ डब्यांची लोकल दाखल; कोणत्या मार्गावर किती प्रवाशांना घेऊन धावणार?.शहरी धोरणकर्त्यांना ग्रामीण भारताचा धडामुंबईसारख्या शहरात जेव्हा कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर चर्चा होते, तेव्हा केरळच्या पेरिंजनम पंचायतीने ‘सोलार ग्रामम’द्वारे ८५० कुटुंबांना सौरऊर्जा उत्पादक बनवून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून दाखवली आहे. ओडिशातून आलेल्या महिला प्रतिनिधींनी पडीक जमिनीचे जंगलात केलेले रूपांतर आणि झारखंडमधील सौरऊर्जेवर आधारित सिंचन प्रकल्प, हे मुंबईतील धोरणकर्त्यांसाठी अभ्यासाचा विषय ठरले..मुंबई क्लायमेट वीकचे महत्त्वमुंबईने यंदा हवामान बदलाच्या विषयावर देशातील पहिल्या समर्पित व्यासपीठाचे यजमानपद भूषवले. यात केवळ तज्ज्ञच नाही, तर जमिनीवर काम करणारे लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले. स्थानिक पातळीवर जेव्हा लोक, परिसंस्था आणि लोकशाही एकत्र येतात, तेव्हाच वातावरण बदल रोखण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. मुंबईत झालेली ही चर्चा २०२८ पर्यंत देशभर एकसमान स्थानिक उपाय राबवण्यासाठी दिशादर्शक ठरेल, असे प्रतिपादन तज्ज्ञांनी या सत्रात केले. मुंबईच्या या परिषदेने हे सिद्ध केले, की हवामानबदलाचा सामना करण्यासाठी लागणारी ‘इच्छाशक्ती’ भारताच्या खेड्यापाड्यातून आणि पंचायत राज व्यवस्थेतून ताकदीने पुढे येत आहे..Mumbai: एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरेंचा मनसेला जोरदार धक्का; मुंबईच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.