Mumbai port oil tanker arrival: होर्मुझचा धोकादायक मार्ग पार करत पहिले तेलवाहू जहाज मुंबई बंदरात दाखल! व्हिडिओ पाहा...

मुंबई : सौदी अरेबियाहून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल घेऊन निघालेल्या लायबेरियाच्या ध्वजाखालील 'शेनलोंग सुएझमॅक्स' या तेलवाहू जहाजाने होर्मुझ सामुद्रधुनी यशस्वीरित्या ओलांडून मुंबई बंदरात सुरक्षितपणे आगमन केले आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सागरी मार्गावर उद्भवलेल्या गंभीर अडथळ्यांना सामोरे जाऊन पश्चिम आशियातील सुमारे तीस लाख बॅरल कच्च्या तेलाची वाहतूक करणारी दोन जहाजे भारतात पोहोचली आहेत. याशिवाय 'पुष्पक' आणि 'परिमल' या दोन अतिरिक्त जहाजे सध्या भारताच्या दिशेने प्रवास करत आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतूक पूर्वीसारखी सुरळीत झाल्यास भविष्यात आणखी अनेक तेलवाहू जहाजे भारताच्या बंदरांमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे, असे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..या संकटकाळात भारताने कूटनीतिक पातळीवर सक्रिय प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांच्याशी गेल्या काही दिवसांत तीन वेळा थेट संवाद साधला. या चर्चांमध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाजांच्या हालचाली, त्यांची सुरक्षितता आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला. शेवटच्या संपर्कात भारतीय जहाजांच्या संरक्षणाबाबत आणि देशाच्या एकूण ऊर्जा पुरवठ्याशी संबंधित बाबींवर सविस्तर विचारविनिमय झाल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले..दरम्यान, पश्चिम आशियातील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत चालली आहे. इस्राईल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यांनंतर इराण पूर्णपणे उत्तेजित झाला आहे. सर्वोच्च नेतृत्व सांभाळणारे आयातुल्ला मोज्तबा खामेनेई यांनी या संघर्षाबाबत प्रथमच सार्वजनिक भूमिका जाहीर केली. त्यांनी कोणत्याही प्रकारची माघार घेण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले चालू ठेवण्याचा दृढ निश्चय व्यक्त केला. त्याचवेळी होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली होणार नाही, असे ठामपणे सांगून त्यांनी जागतिक स्तरावरील चिंता अधिक वाढवली आहे..Iran Ship Attack: भारत संतप्त! होर्मुझ सामुद्रधुनीत जहाजावर इराणचा हल्ल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचा इशारा, तणाव वाढला!.अमेरिकेनेही या विषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या प्रत्येक तेलवाहू जहाजाला मोज्तबा खामेनेई यांच्याकडून संरक्षण देणे शक्य नसल्याचे सांगून अमेरिकेने आपली जबाबदारी नाकारली. यावर उत्तर देताना खामेनेई यांनी अमेरिकेला कडक चेतावणी दिली की, आमच्यावर झालेल्या हल्ल्यांची किंमत त्यांना नक्कीच चुकवावी लागेल. हे संपूर्ण वक्तव्य इराणच्या सरकारी दूरदर्शन वाहिनीवर प्रसारित करण्यात आले..धक्कादायक माहितीया घडामोडींत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यात मोज्तबा खामेनेई यांना गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांच्या पायाला गंभीर जखम झाल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. यानंतर खामेनेई यांनी आपल्या भाषणात पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या सर्व लष्करी तळे ताबडतोब बंद करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, या ठिकाणी शांतता आणि सुरक्षा प्रस्थापित करण्याचा अमेरिकेचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. आमच्या हुतात्म्यांच्या बलिदानाला कधीही विसरणार नाही आणि त्यांचा निश्चित बदला घेऊ, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला..प्रतिहल्ले चालूया कठीण काळात इराणला अटूट साथ देणाऱ्या लेबनॉन, इराक आणि येमेनमधील विविध गटांचे मनापासून आभार मानत खामेनेई यांनी त्यांचे योगदान कायम स्मरणात ठेवण्याचे आश्वासन दिले. इराणने आजही आपले प्रतिहल्ले चालू ठेवल्यामुळे या क्षेत्रातील संघर्षाची तीव्रता आणखी वाढली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे भारताच्या ऊर्जा आयातीसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीची महत्त्वाची भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे..Iran-America War: इराणने युद्धाचे नियमच बदलले! F-25, F-22 जेट्स अन् शक्तिशाली मिसाईल्सला तोंड देणारं तंत्रज्ञान पहिल्यांदाच जगासमोर.