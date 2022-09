"CM साहेब, किती वेळा भीक मागायची"; तुतारी वादकाचा ऑन कॅमेरा आत्महत्येचा प्रयत्न

मुंबई : कलेचा आदर होत नसल्यानं निराश झालेल्या एका लोककलाकारानं आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यानं खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वारंवार भेट घेतल्यानंतरही आपला घराचा प्रश्न सुटत नसल्यानं त्यानं हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचं सांगितलं जात आहे. साम टीव्हीनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. Saying No respect for art folk artist trumpet player done suicide attempt)

हेही वाचा: "माझ्यामुळं इतर लोकांना पुण्य मिळतंय"; एकनाथ शिंदेंचा खोचक टोला

हरिदास गुरव असं आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या तुतारी वादकाचं नावा आहे. सन1995पासून ते आपली कला सादर करत आहेत. मात्र आपल्या कलेची किंमत होत नाही, असं सांगत त्यांनी अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण घटनास्थळी असलेल्या पोलिसांनी त्यांना अडवलं आणि ताब्यात घेतल्यानं पुढील अनर्थ टळला.

का उचललं टोकाचं पाऊल?

तुतारी वादक हरिदास गुरव हे मुंबईतील घाटकोपर इथं राहतात. आपल्याला कालाकारांच्या कोट्यातून घर मिळावं यासाठी त्यांनी अनेकदा मुख्यमंत्री तसेच नेत्यांशी संपर्क साधला होता. मात्र, अद्यापही त्यांना स्वतःचं घर मिळू शकलं नाही. आपल्या कलेचा होत नाही अशी खंत व्यक्त करत त्यांनी आज (शुक्रवार) शिवाजी पार्क येथील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या पायथ्याशी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा: उद्धव ठाकरे, आनंद दिघेंच्या फोटोची चर्चा; अलका चौकात झळकला बॅनर

दहीहंडीच्या कालावधीत गुरव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आश्वासन दिलं होतं की, त्यांना घर मिळेल. कालपासून ते मुख्यमंत्र्यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत आहेत मात्र त्यांचे सचिव कोणताही प्रतिसाद देत नसल्यामुळं आज त्यांनी टोकाचं पाऊल उचललं. दरम्यान, शिवाजी पार्क पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं असून त्यांच्याकडील पेट्रोलची बाटली ताब्यात घेतली.