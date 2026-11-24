मुंबई : शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेत पालकांची होणारी आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने खासगी विनाअनुदानित शाळांसाठी कठोर नियमावली लागू केली आहे. प्रवेशासाठी विद्यार्थी किंवा पालकांच्या मुलाखती घेणे, लेखी अथवा तोंडी चाचण्या घेणे, अनावश्यक कागदपत्रे मागविणे तसेच देणगी किंवा अनधिकृत शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत..राज्यातील काही खासगी शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक आणि पहिलीच्या प्रवेशासाठी पालकांकडून शासनाने निर्धारित केलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त अतिरिक्त कागदपत्रे मागितली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पालकांचे आयकर विवरणपत्र (आयटीआर), उत्पन्नासंबंधी अधिक माहिती आणि कुटुंबाचे छायाचित्र यांसारख्या कागदपत्रांची अनावश्यक मागणी केली जाते..काळाचौकी पुनर्विकास प्रकल्प प्रकरणी विकसकाला दणका! न्यायालयाकडून इरादा पत्र रद्द करण्याचा निर्णय कायम.तसेच प्रवेशासाठी मुलाखती, चाचण्या आणि देणगीची मागणी करून भेदभाव केला जात असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क आकारणी आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित केली आहे..शुल्क आकारणीबाबतही शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम, २०११ नुसारच शुल्क आकारावे लागणार असून, शुल्काची संरचना संकेतस्थळावर आणि सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी लागेल. प्रत्येक शुल्काची अधिकृत पावती देणे बंधनकारक असेल..FDA Action Against NSCI Club: मुंबईतील NSCI क्लबच्या किचनमध्ये माशा, झुरळांचा सुळसुळाट; FDAकडून खाद्य परवाना निलंबित.अधिकाऱ्यांना तपासणीचे निर्देशशाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी आणि क्षेत्रीय शिक्षण अधिकाऱ्यांना अचानक तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या तपासणीत प्रवेश नोंदवही, अर्ज, मागविलेली कागदपत्रे, शुल्काच्या पावत्या आणि लॉटरी प्रक्रियेची पडताळणी केली जाणार आहे. पालकांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन चौकशी केली जाईल. नियमभंग आढळल्यास संबंधित शाळेला कारणे दाखवा नोटीस बजावून कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांना तपासणी आणि कारवाईचा मासिक अहवालही सादर करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.