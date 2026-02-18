मुंबई

School Bus Strike: परीक्षांच्या तोंडावर स्कूल बस संघटनेचा संपाचा इशारा!'या' दिवशी राज्यभर सेवा ठप्प ठेवणार, मागण्या काय?

School bus strike Maharashtra: शाळा बस चालक-मालक आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी ५ मार्चपासून राज्यव्यापी संपाचा इशारा दिला आहे. यामुळे विद्यार्थी वाहतूक धोक्यात आली आहे.
School bus strike Maharashtra

School bus strike Maharashtra

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर स्कूल बसचालक- मालक संघटनेने ५ मार्चपासून राज्यव्यापी संपाचा इशारा दिला आहे. पुढील सात दिवसांत प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास बससेवा बंद ठेवण्यात येईल, असे संघटनेने प्रसिद्धिपत्रकातून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ऐन परीक्षांच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
HSC Board Examination
Strike
school bus

Related Stories

No stories found.