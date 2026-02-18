School Bus Strike: परीक्षांच्या तोंडावर स्कूल बस संघटनेचा संपाचा इशारा!'या' दिवशी राज्यभर सेवा ठप्प ठेवणार, मागण्या काय?

मुंबई : दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर स्कूल बसचालक- मालक संघटनेने ५ मार्चपासून राज्यव्यापी संपाचा इशारा दिला आहे. पुढील सात दिवसांत प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास बससेवा बंद ठेवण्यात येईल, असे संघटनेने प्रसिद्धिपत्रकातून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ऐन परीक्षांच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..सध्या बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. तर २० फेब्रुवारीपासून दहावीच्या परीक्षा सुरू होत आहेत. या महत्त्वाच्या काळात बससेवा बंद राहिल्यास विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र ट्रान्स्पोर्टर्स ॲक्शन कमिटीनेही या संपाला पाठिंबा दिला आहे. स्कूल बसचालक- मालकांसह ट्रक, टेम्पो, खासगी बस, टॅक्सी आणि रिक्षा वाहतूकदार संपात सहभागी होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. ई-चलान संदर्भातील प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावेत, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे..Mumbai Local: लोकलमध्ये आता रांगेत प्रवेश होणार, गर्दी टळणार; प्रवाशांसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय, वाचा सविस्तर.नियमबाह्य दंड वसुलीमोटार वाहन विभाग आणि पोलिसांकडून राबविण्यात येणाऱ्या ई-चलान प्रणालीबाबत वाहतूक संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने दंड वसूल केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदी लागू असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले..‘राइट्स टू डिफेन्स’चा मुद्दाई-चलानसोबत जोडलेले गुन्ह्यांचे फोटो अनेकदा अस्पष्ट असतानाही दंड वसूल केला जातो, असा आरोप संघटनांनी केला आहे. वाहनधारकांना न्यायालयात बाजू मांडण्याची संधी मिळत नसल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. दंड न भरल्यास वाहनासंबंधीची ऑनलाइन कामे अडवली जातात. जानेवारी २०२६ मधील सुधारणांनुसार ४५ दिवसांत दंड न भरल्यास वाहन जप्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे वाहनधारकांच्या न्यायालयीन हक्कांवर गदा येत असल्याचा दावा ॲक्शन कमिटीने केला आहे..Thane Crime: बनावट औषधांचे रॅकेट उघड! रुग्णांच्या जीवाशी खेळ; तपासात बिहार कनेक्शन समोर.स्कूल बस संघटनेच्या प्रमुख मागण्या१) ई-चलान प्रणालीतील त्रुटी तातडीने दुरुस्त कराव्यात.२) दंडवसुली प्रक्रिया पारदर्शक करावी.३) चलनासोबत स्पष्ट व उच्च दर्जाचे छायाचित्र अनिवार्य करावे.४) वाहनधारकांना न्यायालयीन सुनावणीचा हक्क द्यावा.५) दंड प्रलंबित असल्यास ऑनलाइन सेवा बंद करू नयेत.६) ४५ दिवसांनंतर वाहन जप्तीची तरतूद रद्द किंवा स्थगित करावी.७) मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींची समान व योग्य अंमलबजावणी करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.