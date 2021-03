मुंबईत कोविडची दुसरी लाट, पुढील दोन महिने कोरोनाचा धोका कायम राहणार?

मुंबई: महिन्याभरात कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.28 टक्‍क्‍यांवरुन थेट 1.17 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. एक टक्‍क्‍याच्या पुढे कोणत्याही आजाराची रुग्णवाढ ही वैद्यकिय क्षेत्रात गंभीर मानली जाते. वांद्रे खार पश्‍चिम, चेंबूरपाठोपाठ गोरेगाव या भागातील कोविड वाढीचा दर अधिक आहे. मुंबईत आता कोविडची दुसरी लाट असून पुढील एक ते दिड महिना हा धोका कायम राहणार असल्याचा अंदाज आहे. फेब्रुवारी 29 लाख कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.28 टक्के होता. तर 27 मार्चरोजी हा दर 1.17 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला असल्याचं महानगर पालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. गेल्या 15 पंधरावड्यात कोविडचे रुग्णवाढीचा दर अधिक वाढला आहे. मुंबईतील 24 प्रभागांपैकी फक्त सहा प्रभागातील दर हा 1 टक्‍क्‍या पेक्षा कमी आहे. तर,11 प्रभागातील दर हा 1.26 टक्‍क्‍यांच्या पुढे असून आठ प्रभागातील रुग्णवाढीचा दर 1 टक्‍क्‍याच्या पुढे आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात 6 तारखेलाही मुंबईतील रुग्णवाढीचा दर 0.30 टक्के होता.तेव्हा के पश्‍चिम अंधेरी जोगेश्‍वरी पश्‍चिम या प्रभागातील रुग्णवाढीचा दर हा 0.42 टक्के होता. हा मुंबईतील तेव्हाचा सर्वाधिक दर होता. साथीच्या आजारात रुग्णवाढीचा दर 1 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असेल तर ती साथ उतरणीला लागली असे मानले जाते. मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. पहिल्या पाच प्रभागातील रुग्णवाढीचा दर (टक्‍क्‍यांमध्ये)

एच पश्‍चिम (वांद्रे खार पश्‍चिम)--1.65

एम पश्‍चिम (चेंबूर)-1.59

पी दक्षिण (गोरेगाव)-1.55

के पश्‍चिम (अंधेरी जोगेश्‍वरी पश्‍चिम )-1.48

ए (घाटकोपर )-1.40

