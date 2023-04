मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा शनिवारी रात्री ८ वाजण्याच्या सुमारास मुंबईत दाखल झाले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचं विमानतळावर स्वागत केलं. यानंतर शहा यांचा सुरक्षा ताफा सह्याद्री गेस्ट हाऊसच्या दिशेने निघाल्यानंतर एक धक्कादायक बाब घडली. शहांचा सुरक्षा ताफा भेदून एक बाईकस्वार शहांच्या वाहनाच्या अगदी जवळून गेला. इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Security breached on Amit Shah convey in Mumbai a biker come closed to home minister car)

एक लाल रंगाची बाईक अमित शहा यांच्या वाहनाच्या अगदी जवळ गेला. हे लक्षात येताच पोलिसांनी या बाईकस्वाराला तात्काळ थांबवले आणि शहांच्या ताफ्याला पुढे जाण्यास मार्ग मोकळा करुन दिला. त्यानंतर या बाईकस्वाराला पुढे जाऊ दिले.

दरम्यान, एअरपोर्टवरुन निघाल्यानंतर पहिल्यांदा अमित शहा भाजपचे सरचिटणीस विनोद तावडे यांच्या घरी गेले. तावडे यांच्या आईचं नुकतंच निधन झाल्यानं शहांनी तावडे कुटुंबियांचं सांत्वन केलं. त्यानंतर ते सह्याद्री विश्रामगृहावर भाजप नेत्यांशी बैठक करणार असून या बैठकीत मुंबई महापालिकेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकीसंदर्भातील रणनितीबाबत चर्चा होणार आहे. १५-१६ एप्रिल रोजी शहा मुंबईत असणार आहेत. त्यानंतर ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशीही चर्चा करणार असून भाजप-शिवसेना युतीची रणनीतीवर चर्चा करतील.

दरम्यान, नवी मुंबईतील खारघर इथं रविवारी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळा पार पडणार आहे. या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे अमित शहा आहेत. अप्पासाहेबत धर्माधिकारी यांना शहांच्या हस्ते महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारानं गौरविण्यात येणार आहे.