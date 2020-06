मुंबईत तब्बल 'इतके' कंटेन्मेंट झोन, कुठे आणि किती जाणून घ्या 

मुंबई- मुंबईत आतापर्यंत 798 कंटेन्मेंट झोन तयार झाले आहेत. मुंबईतल्या २४ विभागांतील हे कंटेन्मेंट झोन आहेत. या सर्व कंटेन्मेंट झोनमध्ये जवळपास एकूण 19 हजार पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. या कंटेन्मेंट झोनमधील घरांची संख्या यामध्ये 42 लाख 18 हजार लोक राहतात. महापालिकेच्या वतीनं कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून येणाऱ्या परिसराला प्रतिबंधित क्षेत्र अर्थात कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर केलं जातं. तर संपूर्ण मुंबईत सध्या कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आलेल्या साडेचार हजार इमारती सील करण्यात आल्यात.

शहरात आता 50 हजारांच्यावर करोनाचे रुग्ण आहेत. या सर्व कंटेन्मेंट झोनमध्ये यात 18,957 कोरोना रुग्ण आढळलेत. या झोनमधील 4588 इमारतींना सील करण्यात आलं आहे. सध्याचा आकडा पाहता मुंबईतील एकूण लोकसंख्येपैकी 40 टक्के लोकं कंटेन्मेंट झोनमध्ये राहताहेत. संपूर्ण मुंबईतील 42 लाख 18 हजार 818 इतकी लोकसंख्या असलेल्या आणि 9 लाख 50 हजार 578 घरे असलेल्या 798 परिसरांना सील करण्यात आलंय.

BMC introduces Ward War Rooms to reduce waiting period & provide quicker response to calls regarding COVID-19 information & bed availability.

Mumbaikars can now connect directly with their Ward Control Room at the given numbers.#BlessedToServe#AnythingForMumbai#NaToCorona pic.twitter.com/FcNOLISM3e

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) June 10, 2020