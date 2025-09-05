Pune News : आयुर्वेदाच्या ज्येष्ठ अभ्यासिका शुभदा पटवर्धन यांचे निधन

मुंबई - तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे मोठे बंधू आयुर्वेदाचार्य वेणीमाधवशास्त्री जोशी यांच्या धाकट्या कन्या आणि आयुर्वेदाच्या ज्येष्ठ अभ्यासिका शुभदा अरविंद पटवर्धन (वय ७८) यांचे आज दि.५ रोजी मूत्रपिंडाच्या आजाराने माहीमच्या रहेजा रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पती अरविंद (माटुंगा), भाऊ अशोक (अमेरिका) आणि बहीण सुनंदा (अमेरिका) असा परिवार आहे..शुभदा ह्या पूर्वाश्रमीच्या सुलोचना वेणीमाधवशास्त्री जोशी. वडिलांचा वारसा पुढे नेत त्यांनी मुंबईमध्ये आपले पदवीपर्यंत आयुर्वेदाचे शिक्षण पूर्ण केले, त्यानंतर जामनगरहून १९७२ साली आयुर्वेदशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी संपादन केली.१९७३ साली विवाहानंतर त्यांना आपल्या वडिलांसमवेत आयुर्वेद वैद्यकीय व्यवसाय करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव मिळाला. आयुर्वेदशास्त्रामध्ये घर्षणशास्त्र हे सूक्ष्म बीजरूप स्वरूपामध्ये अस्तित्वात होते. वेणीमाधवशास्त्री व शुभदा पटवर्धन यांनी या सूक्ष्मबीजरूप घर्षणशास्त्राचे घर्षणशास्त्र-महावटवृक्षामध्ये रूपांतर करून हे घर्षण चिकित्साशास्त्र शास्त्रीय पातळीवर सिद्ध केले..शुभदा पटवर्धन यांनी गेली पन्नास वर्ष घर्षण या आयुर्वेदीय चिकित्सेचा उपयोग करून रुग्णांच्या गंभीर व्याधींवर उपचार केले. त्यांनी अमेरिकेतही आयुर्वेदावर व्याख्याने देऊन स्थौल्य व सोरायसिस या व्याधींच्या रुग्णावर चिकित्सा व उपचार केले.ते मुंबईच्या पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालयात व्याख्याता, तर मित्तल आयुर्वेद महाविद्यालयातील सुप्रजा केंद्रात आयुर्वेदिक विशेष सल्लागार म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी मराठी विश्वकोश, मराठी विज्ञान परिषद व आयुर्वेदीय पत्रिकेत विपुल लेखन केले..त्यांचे आयुर्वेद - अमृतकुंभ (१९९६), आरोग्य संपन्न जीवनकरिता आयुर्वेद (२०११), आयुर्वेदाच्या दृष्टिकोणातून आरोग्यसंपन्न संतती (२०१३), आयुर्वेदाचे भाष्यकार वेणीमाधवशास्त्री जोशी (२०१७) आदि ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. त्यांना वैद्य खडीवाले यांच्या संशोधन संस्थेने २०१३ चा ‘महर्षि’ पुरस्कार देऊन सन्मानित केले. त्यांनी ‘घर्षण’ या नावाने अनुभवकथानाचे लेखनही केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.