Mumbai News : ज्येष्ठ पत्रकार १५ तास लोकलमध्ये बेशुद्ध; रेल्वे महाव्यवस्थापकांकडे निवेदन

- नितीन बिनेकरमुंबई - मध्य रेल्वेच्या लोकलमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार तब्बल १५ तास बेशुद्ध अवस्थेत प्रवास करत राहिल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी रेल्वे प्रशासन व पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत 'लोकांचे दोस्त' संघटनेने मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांकडे निवेदन सादर केले आहे..डोंबिवली (प.) येथील ज्येष्ठ पत्रकार संजय नागनाथ शिंदे (६०) हे १५ एप्रिल रोजी धारावी येथे वार्तांकनासाठी गेले होते. दुपारी सायन स्थानकावर पोहोचल्यानंतर त्यांचा कुटुंबीयांशी संपर्क तुटला. मोबाईलवर कॉल लागत असला तरी प्रतिसाद मिळत नसल्याने संध्याकाळी धारावी पोलिस ठाण्यात बेपत्ता तक्रार नोंदवण्यात आली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी डोंबिवलीतील स्थानिक पोलिसांनाही माहिती दिली..दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुमारे सातच्या सुमारास रेल्वे पोलिसांनी शिंदे हे कल्याण स्थानकात असल्याची माहिती कुटुंबीयांना दिली. रेल्वे पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे हे टिटवाळा स्थानकात यार्डमधून आलेल्या मुंबईकडे जाणाऱ्या लोकलमध्ये बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. प्रवाशांनी दिलेल्या माहितीनंतर त्यांना कल्याण स्थानकात उतरवण्यात आले.यानंतर त्यांना स्थानक परिसरातील खासगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. तेथे दोन सलाईन लावून सुमारे चार हजार रुपयांचे बिल देत घरी नेण्यास सांगितल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. मात्र, प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना तत्काळ कल्याण (प.) येथील होली क्रॉस रुग्णालयात हलवण्यात आले. तेथे आयसीयूमध्ये दोन दिवस उपचारानंतर त्यांची प्रकृती सुधारली. उपचारासाठी सुमारे ६० हजार रुपये खर्च झाल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले..या घटनेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बेशुद्ध प्रवासी तब्बल १५ तास लोकलमध्ये कसा राहिला, यार्डमध्ये जाण्यापूर्वी तपासणी का करण्यात आली नाही, तसेच गंभीर रुग्णाला योग्य सुविधायुक्त रुग्णालयात का दाखल करण्यात आले नाही, याबाबत संघटनेने सवाल उपस्थित केले आहेत..बेशुद्ध पत्रकार; पोलिसांवर आरोपतसेच, शिंदे यांच्या अंगावर मारहाणीचे व्रण आढळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी त्यांना मद्यधुंद समजून अरेरावी केल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, पीडितास नुकसानभरपाई द्यावी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.