Navi Mumbai Hospital: रुग्णालयाच्या पिण्याच्या पाण्यात मृत उंदीर, वाशी महापालिका रुग्णालयातील धक्कादायक प्रकार; स्वच्छतेवर गंभीर प्रश्न

तुर्भे: वाशी येथील महापालिका रुग्णालयामध्ये क्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांसाठी ठेवण्यात आलेल्या पाण्याच्या कुलर मशीनमध्ये चक्क मृत उंदीर आढळून आला आहे. यामुळे रुग्णालयाच्या स्वच्छता व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..रूग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल असलेल्या नसरीन पठाण यांच्या नातेवाईक फरहान वागू यांनी पिण्याच्या पाण्याची स्वच्छता तपासण्यासाठी मशीनचे झाकण उघडले. या वेळी त्यांना आतमध्ये मृत उंदीर सडलेल्या अवस्थेत दिसून आला. हा प्रकार पाहून उपस्थित नागरिक आणि रुग्णांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..संबंधित मशीनमधील पाणी अनेक रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांकडून वापरले जात असल्याने आरोग्य धोक्यात आल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ठाकरे गटाचे ऐरोली मतदारसंघाचे शहरप्रमुख महेश कोटीवाले यांनी या घटनेची तत्काळ चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली आहे. यामुळे महापालिका प्रशासन आता दोषीवर काय कारवाई होते, याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे..तक्रार करताच कर्मचाऱ्यांची अरेरावीफरहान वागू यांनी ही बाब संबंधित कर्मचान्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, काही कर्मचाऱ्यांकडून अरेरावीची भाषा वापरण्यात आल्याचा आरोप करण्यात भाला आहे. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात तीव नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकारामुळे स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता आणि देखभाल व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यासंदर्भात, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेश म्हात्रे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही.