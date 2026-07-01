मुंबई

Mumbai News: उलट्यांचा भीषण परिणाम! दोन महिने वेदना, अखेर जीवदान; आधुनिक उपचारांनी अन्ननलिकेचे छिद्र भरले

Esophagus Hole Operation: सततच्या उलट्यांमुळे एका महिलेच्या अन्ननलिकेला मोठे छिद्र पडले. मात्र यावर डॉक्टरांनी यशस्वी उपचार केल्याची माहिती समोर आली आहे.
Esophagus Hole Operation

Esophagus Hole Operation

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सततच्या उलट्यांमुळे अन्ननलिकेला मोठे छिद्र पडलेल्या ७० वर्षीय महिलेवर ग्लेनईगल्स रुग्णालयातील डॉक्टरांनी अत्याधुनिक एंडोस्कोपिक उपचार करून यशस्वी उपचार केले. त्यामुळे मोठी शस्त्रक्रिया टाळणे शक्य झाले.

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