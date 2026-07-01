Mumbai News: उलट्यांचा भीषण परिणाम! दोन महिने वेदना, अखेर जीवदान; आधुनिक उपचारांनी अन्ननलिकेचे छिद्र भरले

मुंबई : सततच्या उलट्यांमुळे अन्ननलिकेला मोठे छिद्र पडलेल्या ७० वर्षीय महिलेवर ग्लेनईगल्स रुग्णालयातील डॉक्टरांनी अत्याधुनिक एंडोस्कोपिक उपचार करून यशस्वी उपचार केले. त्यामुळे मोठी शस्त्रक्रिया टाळणे शक्य झाले. .परळ येथील मंजुला शाह यांना दोन महिन्यांपासून अन्न गिळताना त्रास, छातीत वेदना आणि श्वास घेण्यास अडचण होत होती. तपासणीत अन्ननलिकेच्या खालच्या भागाला छिद्र पडल्याचे आढळले. वरिष्ठ गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. शंकर झनवर यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने उपचार केले..Fishing Ban: महाराष्ट्रात मासेमारी बंदीचा कालावधी वाढला! सरकारचा मोठा निर्णय; आता किती दिवस बंदी राहणार? जाणून घ्या....डॉक्टरांनी एंडोस्कोपिक व्हॅक्यूम थेरपी (ईव्हीटी) या आधुनिक पद्धतीचा वापर करून छिद्राच्या ठिकाणी विशेष ट्युब बसवली. त्यानंतर रुग्णाच्या मांडीतील थोडी चरबी काढून ती छिद्राच्या ठिकाणी इंजेक्ट करण्यात आली. त्यामुळे जखम लवकर भरून आली आणि शस्त्रक्रियेची गरज पडली नाही..डॉ. शंकर झनवर म्हणाले, अन्ननलिकेचे असे छिद्र दुर्मिळ असले तरी ते जीवघेणे ठरू शकते. ग्लेनईगल्स रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन चेवले यांनी हे प्रकरण आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि तज्ज्ञांच्या समन्वयाचे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे सांगितले..Mumbai News: फेरीवाला परवान्यांवर न्यायालयाचे ताशेरे, एकाच कुटुंबाला अनेक परवाने; पालिकेला फटकारले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.