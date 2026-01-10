BMC Election: महापालिकेच्या रिंगणात गुन्हेगार उमेदवार! २५ गुन्हे नावावर असलेल्या गुंडास राष्ट्रवादीची उमेदवारी

मुंबई : तब्बल २५ गुन्हे नोंद असलेल्या शहजादा मलिक उर्फ सज्जू मलिक याला राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार) महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. मलिकव्यतिरिक्त शहरातील अनेक उमेदवारांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे..महापालिका निवडणुकीच्या रणांगणात उतरलेल्या १७०० उमेदवार आहेत. उमेदवारी अर्ज भरताना केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांनुसार दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीची शिक्षा होऊ शकेल असे गुन्हे नोंद असलेल्यांमध्ये सज्जू मलिक पहिल्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे ठाकरे गटाच्या आमदाराशी सलगी असलेल्या मलिकला राष्ट्रवादीने उमेदवारी देणे हा विषय चर्चेत आहे..MHADA Lottery: म्हाडाकडून नववर्षाचं गिफ्ट! मुंबईत २०००हून अधिक घरांची सोडत; कधी फुटणार लाॅटरीचा बार? .एकही गुन्हा अद्याप शाबीत झालेला नाही. अनेक गुन्हे पूर्ववैमनस्यातून दाखल आहेत. काही राजकीय व्यक्तींनी पोलिस यंत्रणेला हाताशी धरून वैयक्तिक ईर्षेतून खोट्या गुन्ह्यात गोवले, अशी प्रतिक्रिया मलिक यांनी दिली..गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवारप्रभाकर शिंदेभाजपचे माजी नगरसेवक आणि यंदा प्रभाग १०६ मधून पुन्हा रिंगणात उतरलेले प्रभाकर शिंदे यांच्याविरोधात सहा गुन्हे प्रलंबित आहेत.दीपक हनवतेप्रभाग क्रमांक २६ मधून अपक्ष निवडणूक लढणाऱ्या दिपक यांच्याविरोधात पाच गुन्हे नोंद आहेत..Megablock: मुंबईकरांचे होणार मेगाहाल! रेल्वे मार्गावरील ब्लॉकमुळे लोकलसेवा विस्कळीत, 'या' स्थानकांवरील थांबे बंद राहणार; वाचा सविस्तर .पंकज चंदनशिवे, विनोद जाधवप्रभाग क्रमांक १०४ येथून अपक्ष लढणारे पंकज चंदनशिवे यांच्याविरोधात चार तर रीपाई(आठवले) गटाचे उमेदवार विनोद जाधव यांच्याविरोधात दोन गुन्हे प्रलंबित आहेत. जाधव खोदकाम कंत्राटदार आहेत.सचिन कासारेप्रभाक क्रमांक ९३ मधून रीपाई(आठवले) गटातर्फे निवडणूक लढणारे सचिन कासारे यांच्याविरोधात तीन गुन्हे प्रलंबित आहेत..हरी शास्त्री, चंद्रशेखर वायंगणकरप्रभाग ९५ मधून ठाकरे गटाचे उमेदवार हरी शास्त्री यांच्याविरोधात तीन गुहे नोंद होते. त्यापैकी एक प्रलंबित असून दोन गुहांमध्ये त्यांना एक वर्षाहून अधिक कालावधीसाठी शिक्षा झाली आहे. याच प्रभागातून अपक्ष लढणाऱ्या चंद्रशेखर वायंगणकर यांना दोन गुन्ह्यांत शिक्षा झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.