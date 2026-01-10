मुंबई

BMC Election: महापालिकेच्या रिंगणात गुन्हेगार उमेदवार! २५ गुन्हे नावावर असलेल्या गुंडास राष्ट्रवादीची उमेदवारी

Sajju Malik: महापालिका निवडणुकीसाठी अजित पवार गटाने २५ गुन्हे नावावर असलेल्या गुंडास उमेदवारी दिली आहे. यामुळे राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे.
Sajju Malik will fielded municipal elections by NCP

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : तब्बल २५ गुन्हे नोंद असलेल्या शहजादा मलिक उर्फ सज्जू मलिक याला राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार) महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. मलिकव्यतिरिक्त शहरातील अनेक उमेदवारांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे.

