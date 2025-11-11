मुंबई

Marathwada Flood : मराठवाड्यातील शांतीवनसाठी वसईचा हातभार; विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी पाठिंबा!

Shantivan Support : पूरग्रस्त शांतीवनच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आणि शेतजमिनीच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी वसईतील नागरिकांनी आर्थिक मदत केली.
Vasai Residents Contribute to Rebuild Shantivan in Marathwada

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : सप्टेंबर 2025 मध्ये मराठवाड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनाथ, एकल अनाथ, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, ऊसतोड कामगार, आदिवासी, फासेपारधी, भिल्ल, तमाशा कलावंत तसेच लालबत्ती भागात नाईलाजाने काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी कार्यरत असणाऱ्या शांतीवन, आर्वी (जि. बीड) या संस्थेच्या शेतजमिनीचे प्रचंड नुकसान झाले. नदीच्या बांधालगतची जमीन खोलवर वाहून गेली व पिके, फळझाडे पूर्णपणे नष्ट झाली.

Marathwada
education
social activities
Financial Support
flood relief fund

