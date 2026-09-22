मुंबई

Maharashtra Drought: शरद पवार करणार दुष्काळाची पाहणी; राज्यात २८ सप्टेंबरपासून दौरा; शेतकऱ्यांशी थेट संवाद

Sharad Pawar To Tour Maharashtra Drought Hit Areas From September 28: दुष्काळग्रस्त भागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून शरद पवार शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेणार; मदत, कर्जमाफी व नवीन पीककर्जासाठी सरकारकडे ठोस उपाययोजनांची मागणी
Sharad Pawar Drought Inspection Tour Maharashtra From September 28 Farmers Meeting Crop Loss And Relief Issues

Sharad Pawar Drought Inspection Tour Maharashtra From September 28 Farmers Meeting Crop Loss And Relief Issues

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार २८ सप्टेंबरपासून दौऱ्यावर जाणार आहेत. शेतांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करणार आहेत.दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये, भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना २५ हजार रुपयांची मदत, तातडीने कर्जमाफी व नवीन पीककर्जाची उपलब्धता करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

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