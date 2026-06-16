मुंबई

Sharad Pawar: शरद पवारांना मोठा धक्का! महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेची संलग्नता रद्दच, याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

Sharad Pawar wrestling council loses case in High Court: मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाचा निर्णय कायम ठेवत महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेची संलग्नता रद्दच राहील, पवारांच्या चार दशकांच्या नेतृत्वानंतरही याचिका फेटाळली
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mumbai high court

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगर परिषद यांची भारतीय कुस्ती महासंघाने केलेली संलग्नता रद्द करण्याची कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१५ जून २०२६) कायम ठेवली. भारतीय कुस्ती महासंघाने १ जानेवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेची संलग्नता रद्द करून तिच्या जागी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ याला मान्यता दिली होती.

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