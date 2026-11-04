Sharad Pawar Breach Candy Hospital : पुण्यात उपचारानंतर शरद पवार मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात; कार्यकर्त्यांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत बुधवारी दिवसभरात अत्यंत वेगाने मोठ्या घडामोडी घडल्या आहेत. सोमवारी अचानक श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्याने पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या शरद पवार यांना प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर सकाळीच रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला होता. मात्र, डॉक्टरांच्या विशेष सल्ल्यानुसार पुढील काही सखोल वैद्यकीय चाचण्यांसाठी त्यांना तातडीने मुंबईत आणून ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..एकाच दिवशी पुणे ते मुंबई असा वैद्यकीय प्रवास आणि दोन वेगवेगळ्या रुग्णालयांतील उपचारांमुळे राज्यभरातील राजकीय वर्तुळात आणि कार्यकर्त्यांमध्ये काळजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..माचाळ गावात ७८ वर्षांनंतर धावली पहिली एसटी बस.पुण्यात नेमके काय झाले होते?; डॉ. पुरवेझ ग्रँट यांनी दिली होती माहितीशरद पवार यांना सोमवारी पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले होते. रुबी हॉल क्लिनिकचे मुख्य हृदयरोगतज्ज्ञ, अध्यक्ष आणि विश्वस्त डॉ. पुरवेझ के. ग्रँट यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने त्यांच्यावर तातडीने उपचार सुरू केले. उपचारांना पवारांनी उत्तम प्रतिसाद दिला, त्यांच्या छातीतील वेदना थांबल्या आणि प्रकृती पूर्णपणे स्थिर झाली. त्यांची तब्येत समाधानकारक असल्याचे स्पष्ट करत डॉ. ग्रँट यांनी अधिकृत मेडिकल बुलेटिन जारी केले आणि त्यांना सकाळी सुरक्षितपणे रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिला गेला..पुण्यातील डिस्चार्जनंतर थेट मुंबई गाठलीपुण्यात प्राथमिक उपचार यशस्वी झाल्यानंतर, काही सखोल आणि विशिष्ट तपासण्या रुग्णालयात दाखल राहूनच करणे आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांनी सुचवले. त्यानुसार, शरद पवार यांना दुपारी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात आणण्यात आले. या घडामोडीनंतर त्यांच्या कन्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्वतः सोशल मीडिया स्टेटसवर पोस्ट करत अधिकृत खुलासा केला:"पुढील वैद्यकीय तपासण्यांसाठी आम्ही बाबांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करत आहोत. तुमच्या सर्वांच्या प्रेम, प्रार्थना आणि सदिच्छांसाठी मनापासून धन्यवाद.".कोकण किनारपट्टीवरील परकीय आक्रमणे रोखण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कशी रचली होती अभेद्य सागरी रणनीती?.प्रकृती पूर्णपणे स्थिर; कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयाबाहेर गर्दी न करण्याचे आवाहनब्रीच कँडी रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, पवार यांची प्रकृती सध्या उत्तम आणि स्थिर असून घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. सलग दुष्काळी दौरे आणि धावपळीमुळे त्यांना थकवा जाणवत होता. पुढील एक ते दोन दिवसांत त्यांच्या नियोजित चाचण्यांचे अहवाल आल्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना डिस्चार्ज देण्यात येईल. पवार साहेबांची प्रकृती व्यवस्थित असल्याने कार्यकर्त्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि ब्रीच कँडी रुग्णालयाबाहेर कोणतीही गर्दी करू नये, असे कळकळीचे आवाहन पक्षाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.