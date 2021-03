मोदी सरकारच्या निर्णयाचं शरद पवारांनी केलं स्वागत

मुंबई: भारत सरकारने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय पद्धतीने स्वातंत्र्य दिवसाची ७५ वर्षे साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी स्वागत केले. भारत देश १५ ऑगस्ट २०२२ ला स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करणार आहे. २०२२ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्या दिवसाच्या ७५ आठवडे आधी म्हणजेच आज (१२ मार्च) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे वर्ष साजरं करण्याच्या दृष्टीने 'आझादी का अमृत महोत्सव' (स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव) या कार्यक्रमाची घोषणा केली. या कार्यक्रमातंर्गत होणाऱ्या कार्यक्रमाची संकल्पना ७५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या ७५ आठवडे आधी सुरू करण्याच्या कल्पनेबाबतबही शरद पवार यांनी आनंद व्यक्त केला.

'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव'च्या संबंधित सर्व कार्यक्रमांचे भारताच्या सर्व राज्यात आणि संघ राज्याच्या क्षेत्रामध्येसुध्दा आयोजन केले जाणार आहे. साबरमती आश्रमापासून या कार्यक्रमाची सुरूवात होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार हे ७५ आठवडे साजरे करणार आहेत. आपल्या देशाची मान उंचावणाऱ्या या महोत्सवात मला सहभागी होण्याचे भाग्य मिळणार आहे याचा मला अभिमान आहे, अशा भावना शरद पवार यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून मांडल्या. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आपले सर्वस्व अर्पण करणार्‍या सर्व स्वातंत्र्यसैनिक आणि हुतात्म्यांबद्दलही त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यासोबतच 'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' अभियानाला शरद पवार यांनी शुभेच्छा दिल्या.

The Government of India has decided to mark the 75 years of Indian Independence with the 'Azadi Ka Amrut Mahotsav' event. I whole heartedly welcome this initiative and the idea of celebrating it as a Jan-Utsav across the Nation.#AzadiKaAmrutMahotsav #India @PMOIndia

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) March 12, 2021