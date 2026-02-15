Shashikant Shinde: विलीनीकरण चर्चेस आता पूर्णविराम, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचे स्पष्टीकरण

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत राजकीय वर्तुळात रंगलेल्या चर्चेला आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने पूर्णविराम दिला आहे. विलीनीकरणाच्या विषयावरून प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याने, "आता हा विषय आमच्याकडून कायमचा बंद करण्यात आला आहे," असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. .उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाल्याच्या धक्कादायक घटनेनंतर दोन्ही गट एकत्र येण्याबाबतचे दावे-प्रतिदावे सुरू झाले, मात्र आता या प्रक्रियेत खंड पडल्याचे चित्र दिसत आहे. विलीनीकरणाची चर्चा करताना भाजपला विश्वासात घ्यावे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली होती. .Mumbai Pollution: अत्याधुनिक वाहने धूळ रोखणार, अनुभवी अभियांत्रिकी संस्था, कंपन्यांकडून मागवले अर्ज.यावर शिंदे म्हणाले की, "विलीनीकरणाचे सूत्र कसे असेल याबाबत चर्चेत ठरवले जाणार होते आणि जिल्हा परिषद निवडणूक झाल्यानंतर यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार होता. मात्र, दुर्दैवाने आता चर्चा करणारा मुख्य नेताच राहिलेला नाही. त्यामुळे यावर काहीच भाष्य करायचे नाही. दादा हयात असताना एकत्रीकरणाबाबत निर्णय झाला होता..आम्ही केवळ सत्य आणि शपथपूर्वक बोललो होतो, कारण दादांची तीच इच्छा होती. मात्र, आता आम्ही विलीनीकरणाच्या मागे लागलो आहोत असा अर्थ काढला जात असेल, तर आम्ही हा विषय इथेच थांबवत आहोत.’’ प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्या विरोधाबाबत थेट बोलणे टाळत शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, आता आमचे पूर्ण लक्ष जोमाने काम करून पक्ष पुन्हा समर्थपणे उभा करण्यावर असेल..वाहतूक कोंडीपासून दिलासा! महाराष्ट्रातील ३,३२० कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पाला मंजूरी; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, पाहा मार्ग....घाई का : भुजबळगेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरु आहे. विलीनीकरणाची एवढी घाई करण्याचे कारण काय? असा सवाल करताना राष्ट्रवादीचे नेते व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांत बैठक व आमदार, कार्यकर्त्यांशी चर्चेनंतरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. .सुनेत्रा पवार याच निर्णय घेतील. त्यासाठी अध्यक्ष म्हणूनही आम्ही त्यांचीच निवड करणार आहोत. ते म्हणाले, की सुनेत्राताई नवीन कॅप्टन आल्या आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून आम्ही सुनेत्रा पवार यांचीच निवड करणार आहोत. सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी केला तर, घाई केली असा टीका केली जात होती, आता विलीनीकरणाची घाई कशाला करता असा सवाल त्यांनी माध्यमांना केला..Railway Accident: रुळावर होणारे अपघात टळणार, रेल्वेचा मोठा निर्णय, ११९ कोटींचा प्रकल्प हाती; वाचा सविस्तर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.