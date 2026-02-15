मुंबई

Shashikant Shinde: विलीनीकरण चर्चेस आता पूर्णविराम, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचे स्पष्टीकरण

NCP Merging: अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र आता याबाबत प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत राजकीय वर्तुळात रंगलेल्या चर्चेला आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने पूर्णविराम दिला आहे. विलीनीकरणाच्या विषयावरून प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याने, "आता हा विषय आमच्याकडून कायमचा बंद करण्यात आला आहे," असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.

