शिर्डी संस्थानला मिळेना कंत्राटदार; जाहिरातींवर केले एवढे रुपये खर्च

मुंबई : शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानाला 10 मेगावॉट क्षमतेची सौरऊर्जा यंत्रणा (सोलार पीव्ही सिस्टिम) उभारण्यासाठी कंत्राटदार मिळेनासा झाला आहे. या कामासाठी शिर्डी संस्थानने चार वेळा जाहिराती दिल्या असून, त्यावर तब्बल अडीच लाख रुपये खर्च केले आहेत. त्यानंतरही कंत्राटदार मिळाला नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान ट्रस्टसाठी 10 मेगावॉट क्षमतेची सोलार पीव्ही सिस्टिम उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी निविदा मागवण्यासंदर्भात जाहिराती देण्यात आल्या. या जाहिरातींवर झालेल्या खर्चाची माहिती माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागितली होती. त्यावर उत्तर देताना साई संस्थान विश्‍वस्त व्यवस्था विभागाच्या जनसंपर्क विभागाने या कामासाठी चार वेळा जाहिरात दिल्याचे आणि त्यासाठी एकूण 2,47,388 रुपये खर्च करण्यात आल्याचे कळवले आहे. ही बातमी वाचा ः मुंबापुरीची गगनचुंबी वाटचाल

भाविकांनी दिलेल्या दानाचे पैसे अशाप्रकारे उधळणे अयोग्य असल्याचे गलगली यांचे म्हणणे असून, त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शिर्डी संस्थान अपारंपरिक ऊर्जेसाठी खरेच उत्सुक आहे का, असा प्रश्‍नही त्यांनी विचारला आहे. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला लाखो रुपयांचे नुकसान होत असून, सामान्य नागरिकांनी दिलेल्या दानाचा दुरुपयोग होत आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. नियमानुसार तीन निविदा येणे आवश्‍यक आहे. आलेल्या निविदा तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठराव्या लागतात. या प्रक्रियेसाठी निर्धारित नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

- दीपक मुगलीकर, विशेष कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिर्डी.

Web Title: Shirdi could not find the institution Contractor for Solar System